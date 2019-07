Deputatii USR vor vota "impotriva" proiectului de lege, iar, daca acesta va fi adoptat, Uniunea "va uza de toate parghiile parlamentare" pentru a impiedica intrarea lui in vigoare, se arata intr-un comunicat de presa al formatiunii.

"In ciuda demersurilor deputatilor USR membri in Comisia juridica, proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, initiat de Florin Iordache si Carmen Dan, care va fi votat in aceasta sesiune extraordinara de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, contine, in continuare,…