- Oana Roman a explicat ce diagnostic i-au pus medicii dupa ce a fost internata doua zile. Oana Roman a fost externata luni, 9 septembrie, dupa doua zile de stat in spital. vedeta s-a simțit rau la botezul fetiței gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Deși oana Roman a pus problema de sanatate pe seama…

- Oana Roman a fost externata astazi, dupa aproximativ doua zile in care a stat in spital, a primit tratament si s-a odihnit. Medicii au reusit sa o puna pe picioare, iar de astazi isi reia activitatea.

- Oana Roman a ajuns de urgența la spital, dupa ce i s-a facut rau in timpul petrecerii de botez a fetiței Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Vedeta și-a anunțat fanii ca se afla internata, iar acum, soțul acesteia, Marius Elisei a facut primele declarații. ,,Oana a avut o mica problema si a trebuit…

- Oana Roman a ajuns de urgenta la spital, noaptea trecuta. Vedeta a crezut ca este ceva trecator, dar nu a mai rezistat. A parasit in graba botezul fiicei lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea.

- Cornelia Catanga a fost externata duminica, dupa ce a petrecut o saptamana in spital, in urma unui stop cardio-respirator. Cantareata se simte bine, insa timp de doua luni trebuie sa fie in repaus total. De asemenea, se confrunta si cu alte probleme.

- Oana Roman a luat decizia de a-și vinde apartamentul și de a cauta o casa unde sa se mute și impreuna cu mama sa, Mioara Roman. La emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, Oana Roman a explicat ca iși dorește sa locuiasca impreuna cu mama sa, care a avut probleme de sanatate in ultima vreme. "Distanta…

- Momente neplacute pentru Oana Roman. Vedeta a ajuns, aseara, la spital cu fetița ei, dupa ce aceasta a facut febra. Totul a pornit de la un mic „aperitiv”, cu care Isabela s-a delectat, fara ca parinții ei sa știe.

- Oana Roman a ajuns din nou cu fetița la spital, dupa ce fetița ei a racit foarte tare. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a impartașit prietenilor virtuali motivul pentru care Isabela s-a imbolnavit. „Dupa mine a venit randul Isei sa ajunga la doctor, s-a trezit cu febra !…