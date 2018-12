Stiri pe aceeasi tema

- Concursul de robotica DEMOPUNK in Salina Turda. Salina Turda a gazduit sambata, 08 decembrie 2018, concursul de robotica DemoPunk, organizat de Colegiul Național “Mihai Viteazul“ Turda. Evenimentul s-a desfașurat in Baza de Tratament a

- ''Potrivit reglementarilor in vigoare, profesorul trebuia sa se asigure de toate condițiile pentru acești copii in timpul transportului de acasa pana la Alba Iulia și inapoi. Mi se pare ca este o lipsa de responsabilitate grava. Inspectoratul va face o ancheta și nu vor ramane lucrurile așa. …

- In ADN-ul companiei EXPUR, RESPECTUL, INDRAZNEALA și PERFORMANȚA sunt valori importante pe care compania le-a regasit și in comunitatea locala, la o echipa de elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a din trupa de teatru a Colegiului Național «Mihai Viteazul» Slobozia, care pune in scena, in diferite…

- Circulatia tramvaielor in Copou va fi intrerupta astazi pana la ora 11:30 pentru desfasurarea festivitatii organizate de Ziua Armatei Romane. Din Piata Unirii, vagoanele vor fi deviate catre Gara, iar in locul acestora vor circula autobuze, cu parcursul pe Strada Oastei (Colegiul National "Garabet Ibraileanu")…

- Artista Lia Perjovschi afirma ca Muzeul Cunoasterii/Knowledge Museum reprezinta solutia sa "la ce traim astazi" si sustine ca educatia reprezinta "o urgenta globala". "Muzeul Cunoasterii/Knowledge Museum reprezinta solutia mea la ce traim astazi. Cred ca educatia este o urgenta si am creat…

- “In anul Centenarului, am ramas cu restante in fata Educatiei” "Educatia inseamna evolutie. Educatia insemna valori. Educatia inseamna speranta intr-un viitor pe care cu greu il putem descifra in vremuri tulburi. Educatia inseamna sa vrei, sa faci, sa dai mai departe. In anul Centenarului Marii Uniri,…

- Klaus Iohannis "- O Romanie puternica are nevoie de cetateni educati" Foto: presidency.ro. O Românie puternica are nevoie de cetateni educati si pregatiti pentru a înfrunta provocarile unei lumi aflate într-o continua schimbare, transmite Presedintele Klaus Iohannis de Ziua…

- „Intr-un context generator de semnificatii complexe, Centenarul Marii Uniri si Ziua Internationala a Educatiei, Colegiul National «Costache Negruzzi» aniverseaza 123 de ani de viata intelectuala, culturala, stiintifica si spirituala. Cu acest prilej, in liceu se vor desfasura activitati care reunesc…