- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- Fostul premier și ministru de Externe comenteaza pentru antena3.ro decizia Romaniei de a se ralia mai multor țari europene și SUA de a expulza și de a expulza un diplomat rus de la București, dupa scandalul...

- Raspunsul Rusiei, dupa ce SUA și UE au expulzat zeci de diplomați ai Moscovei. Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat ca regreta ca statele vestice au luat decizia expulzarii diplomaților ruși. ”Raspunsul Rusiei va fi bazat pe principiul reciprocitații”, a declarat acesta, scrie Reuters. Reamintim…

- Tentativa de asasinare a fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a generat un val de sanctiuni: 14 tari membre ale Uniunii Europene, dar si Statele Unite, Ucraina si Romania au decis sa expulzeze diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Marea Britanie.

- Ministerul rus de Externe a anuntat ca Moscova a rezervat „un cadou surpriza“ pentru Londra si pentru toti cei care indraznesc sa compare Rusia cu cel de-al Treilea Reich, in cazul scandalului otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal.

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Uniunea Europeana isi va rechema ambasadorul in Rusia pentru "consultari" in urma atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a confirmat premierul olandez, Mark Rutte, in cursul noptii de joi spre vineri la Bruxelles, relateaza AFP. "A fost un acord pentru a rechema…

- Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj lui Vladimir Putin dupa realegerea in functie de presedinte al Rusiei. "Pe aceasta cale, țin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relațiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice și predictibile, prin dialog constructiv și…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat ieri Marea Britanie ca ”a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice”, in dosarul otravirii fostului spion Serghei Skripal pe sol britanic, amenintand ca Moscova va riposta la eventuale noi ”initiative anti-rusesti”. “Daca Guvernul britanic…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Un om de stiinta rus a declarat marti pentru RIA Novosti ca a lucrat la conceperea agentilor chimici novicioc, despre care Londra afirma ca au fost folositi in otravirea lui Serghei Skripal, parand sa contrazica pozitia Moscovei potrivit careia acest program nu a existat vreodata, relateaza AFP conform…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales pentru un nou mandat de sase ani, ca este absurd sa crezi ca Moscova l-ar fi otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, internati in stare critica intr-un spital britanic, el sustinand ca…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a facut o serie de declarații sambata, dupa ce Rusia a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. ”Nu vom tolera niciodata ca Guvernul Rusiei sa ameninte vietile cetatenilor…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Mica Bestie din Est, așa cum a fost numit noul val de ger siberian care lovește Europa in acest sfarșit de saptamana face deja probleme in Marea Britanie. Mai multe aeroporturi au fost inchise și zeci de zboruri au fost anulate din cauza zapezii care a cazut in unele parți ale Marii Britanii, scrie…

- Rusia va expulza 23 de angajați ai Ambasadei Marii Britanii din Moscova, transmite Ministerul de Externe al Rusiei, scrie tvrain.ru. Decizia vine drept raspuns la anunțul Marii Britanii ca va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Rusia a refuzat sa ofere detalii despre otravirea fostului spion rus,…

- Lucrurile s-au schimbat net, in occident, la nivel social. Dar si politic. La aceste modificari, Rusia si nomenclatura postcomunista din Romania si estul Europei sunt departe de a se fi adecvat.

- Rusia amenința spațiul NATO, inclusiv Romania. Dupa scandalul legat de expulzarea mai multor diplomați ruși de la Londra, Moscova a ieșit la atac și a avertizat toate statele membre NATO ca nu cedeaza amenințarilor. Mai mult, guvernul rus a lansat la randu-i o contra-ofensiva, care vizeaza inclusiv…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- Moscova va expulza in curand un numar de diplomați britanici din Rusia, ca raspuns la acțiunile similare ale Londrei, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. „Obligatoriu“, – a raspuns Lavrov, intrebat daca Moscova are de gand sa expulzeze diplomații britanici din…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP. "Credem ca Rusia este responsabila", a spus Nikki Haley,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat ca Romania se raliaza pozitiei oficiale a NATO in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal. El a afirmat, miercuri seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca tot ceea ce s-a intamplat in Marea Britanie "nu face decat sa confirme faptul ca Rusia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (în sud-vestul Angliei), estimând ca masura

- Rusia este gata sa inceapa sa produca cea mai noua racheta a sa balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a declarat luni un oficial militar rus, citat de agentia de presa Xinhua, declaratia sa intervenind la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca a testat cu succes noua sa racheta hipersonica Kinjal,…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a acuzat luni Rusia, in urma atacului cu o neurotoxina in care fostul spion rus Serghei Skripal a fost otravit in Marea Britanie, seful diplomatiei americane numind Kremlinul "o forta iresponsabila si o sursa de instabilitate in lume", scrie News.ro, citand…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Echipa procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele ruse in alegerile americane din 2016, a strans probe potrivit carora o intalnire care a avut loc in ianuarie, in Seychelles, a reprezentat o incercare de stabilire a unui canal secret de comunicare intre Administratia Trump si Kremlin.…

- Amber Rudd a indemnat la pastrarea ”sangelui rece”. ”Stim mai multe despre substanta utilizata, iar politia va face o declaratie (miercuri) dupa-amiaza”, a declarat ea. Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta, dupa presupusa otravire a lui Serghei Skripal si fiicei…

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…

- Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse de Washington urmaresc destabilizarea Rusiei, a afirmat Riabkov, citat si de Interfax.Alegerile prezidentiale din Rusia - care conform sondajelor vor fi castigate fara efort de actualul presedinte Vladimir…

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu "consecinte internationale" pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost "cel mai distructiv si costisitor din istorie", potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP.Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - "iresponsabil si…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s a prabusit in Rusia, dupa ce s a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural, potrivit Romania TV. Trei cetateni straini si trei copii…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe.