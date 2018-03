Stiri pe aceeasi tema

- Expulzarea coordonata a unor diplomati rusi din Statele Unite, Canada si state membre ale Uniunii Europene este "cea mai mare expulzare colectiva de ofiteri rusi de informatii efectuata vreodata", a apreciat luni ministrul britanic de Externe Boris Johnson. Aceste expulzari reprezinta un "raspuns…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul, relateaza The Associated Press. Moscova va proceda in baza ”principiului reciprocitatii” in raspunsul…

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca presedintele…

- Rusia a denunțat, luni, o „provocare”, dupa ce mai multe țari din UE, printre care și Romania, Statele Unite și Canada au anunțat ca vor expulza diplomați ruși, in urma scandalului declanșat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP.

- Cel puțin 10 state membre vor anunța luni expulzarea diplomaților ruși, conform unor declarații pe surse acordate la finalul Consiliul European. In cadrul summitului, liderii țarilor UE au confirmat evaluarea Marii Britanii, potrivit careia atacul de la Salisbury a fost comandat de Moscova, dar au convenit…

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Guccifer 2.0. pretindea ca este roman și ca s-a inspirat de la Marcel Lazar Lehel, cel care a folosit pentru prima oara acest nume.Dezvaluirea are implicații de pentru ancheta comisiei speciale condusa de procurorul american Robert Muller privind legaturile echipei lui Donald Trump cu Rusia…

- Guccifer 2.0 lucra pentru spionajul militar rusesc. Hackerul Guccifer 2.0, care a furat emailuri ale Partidului Democrat american și le-a furnizat Wikileaks, era ofițer al serviciului de informații al armatei rusești, potrivit publicației The Daily Beast . Guccifer 2.0. pretindea ca este roman și ca…

- Kremlinul a denuntat joi declaratii ”dezgustatoare, insultatoare si inacceptabile” ale ministrului britanic de Externe Boris Johnson, care a comparat Camopnatul Mondial de Fotbal din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 organizate in timpul lui Adolf Hitler, relateaza AFP. ”Este vorba despre…

- Vladimir Putin a castigat un nou mandat prezidential care ii va prelungi dominatia politica asupra Rusiei cu inca sase ani, pana in 2024. Acest lucru il face cel mai longeviv conducator dupa liderul fostei Uniuni Sovietice, Iosif Stalin, ceea ce a starnit ingrijorare in randul statelor occidentale.Cu…

- Pe data de 16 martie o delegatie a Fundatiei Europene Titulescu (FET), condusa de fostul prim - ministru Adrian Nastase, a participat la Moscova la conferinta Vecinatate si buna vecinatate in relatiile internationale cu privire speciala la relatiile romano-ruse, organizata de Fondul Gorceakov pentru…

- Fostul prim-ministru al Romaniei Adrian Nastase a participat, impreuna cu nume grele precum astronautul Dumitru Prunariu și fostul ambasador al Rusiei la București, Sergei Oleg Sergheevici Malghinov, la o conferința privind relațiile romano-ruse, care a avut loc la Moscova. Nastase nu a fost un simplu…

- Tensiunile dintre Rusia și restul lumii au escaladat in ultimii ani. Dupa o incalzire relativa a relațiilor cu Statele Unite și aliații sai de la destramarea URSS, Moscova a inceput sa-și arate colții in 2014, cand a anexat Crimeea de la vecina Ucraina.

- Rusia amenința spațiul NATO, inclusiv Romania. Dupa scandalul legat de expulzarea mai multor diplomați ruși de la Londra, Moscova a ieșit la atac și a avertizat toate statele membre NATO ca nu cedeaza amenințarilor. Mai mult, guvernul rus a lansat la randu-i o contra-ofensiva, care vizeaza inclusiv…

- Moscova va expulza in curand un numar de diplomați britanici din Rusia, ca raspuns la acțiunile similare ale Londrei, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. „Obligatoriu“, – a raspuns Lavrov, intrebat daca Moscova are de gand sa expulzeze diplomații britanici din…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Intr-un avertisment fara precedent, Marea Britanie a somat Rusia sa ofere explicații pentru atacul neurotoxic soldat cu otravirea unui fost agent rus și a fiicei acestuia, acuzand direct Moscova de...

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- "Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta" luni, la spital, a transmis conducerea teatrului pentru agentia informationala a Rusiei Tass.Nascut in 1935 la Saratov, in sud-vestul Rusiei, Oleg Tabakov s-a alaturat din 1956 trupei teatrului moscovit Sovremennik devenita una…

- Un reprezentant al poliției antiteroriste britanice a confirmat, oficial, informația potrivit caruia spionul rus Serghei Skripal și fiica sa au fost victimele unui atac deliberat cu gaz iritant, scrie presa internaționala. In cadrul unei conferințe de presa, seful politiei antiteroriste Mark Rowley…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Au asistat circa 80.000 de persoane pe stadionul Lujniki, din Moscova, iar peste 50.000 de simpatizanți ar fi urmarit discursul pe ecrane amplasate in afara stadionului. Echipa de hochei a Rusiei, care s-a intors cu medalia de aur de la Olimpiada de Iarna, a fost alaturi de ”țar”, la intrunire participand…

- 'E timpul ca oponentii nostri din Occident sa accepte noua realitate. Rachetele rusesti Kinjal sunt in serviciu, iar rachetele Avangard au intrat in productia de serie', scrie sursa citata. RIA face apel la Occident sa accepte negocieri privind securitatea, in contextul noilor arme anuntate…

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamina viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, citat de agentia TASS, transmite…

- Dupa un an și o luna de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba, in ciuda unei anchete meticuloase și a unei campanii mediatice furibunde, nu a aparut inca nicio dovada a vreunei legaturi dintre actualul președinte și regimul de la Moscova

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Un parlamentar rus, citat de agentia de presa RIA Novosti, a afirmat luni ca Moscova a desfasurat rachete performante in enclava sa Kaliningrad, riverana Marii Baltice. Intr-o conferinta de presa, Dmitri Peskov nu a mentionat insa daca in Kaliningrad au fost desfasurate sisteme de rachete.…

- Rusia are dreptul suveran de a decide locurile de pe teritoriul sau unde isi desfasoara resursele militare, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in legatura cu relatarile potrivit carora Rusia a amplasat rachete Iskander in enclava sa Kaliningrad, informeaza Reuters.…

- Lituania acuza Rusia ca a amplasat in enclava Kaliningrad rachete capabile sa transporte ogive nucleare, in conditiile in care relatiile dintre Moscova si Occident se afla la un nivel minim dupa sfarsitul Razboiului Rece, scrie AFP.

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Statele Unite sunt "bulversate de eforturile autoritatilor ruse de a reprima opozitia politica", a declarat luni agentiei France Presse purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante…

- Un nou echilibru de putere se contureaza in Orientul Mijlociu. Acordul Sykes-Picot a fost la originea haosului actual din Orientul Mijlociu. O intelegere secreta, semnata la 16 mai 1916 intre Londra si Paris, prefigura frontierele aflate in vigoare timp de un secol in Orientul Mijlociu si semana germenii…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la…

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Paul Ryan, a declarat joi ca exclude o 'alianta strategica' intre SUA si Rusia in Siria aflata in razboi, adaugand ca ar putea exista, de la caz la caz, 'convergente tactice' intre cele doua tari, relateaza France Presse. 'Eu…

- Rusia este angajata in negocieri pentru livrarea de sisteme de aparare antiracheta S-400 in unele tari din Orientul Mijlociu (OM) si Asia de Sud-Est interesate sa achizitioneze astfel de sisteme, informeaza marti mass-media ruse, citate de agentia de presa Xinhua, potrivit Agerpres.'Alte tari,…

- "Europenii vor participa la stabilizare si reconstructie numai in zonele in care guvernarea este acceptabila in privinta drepturilor fundamentale", a adaugat Jean-Yves Le Drian intr-o aluzie la regiunile din Siria aflate sub control kurd. Banca Mondiala a estimat costul pierderilor cauzate…

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Prim-ministrul Pavel Filip sustine ca relatiile guvernamentale moldo-ruse au devenit „mai proaste”, odata ce Igor Dodon a castigat alegerile prezidentiale din 2016. Potrivit premierului, anterior exista o comunicare intre Chisinau si Moscova, iar acum s-ar incerca „o monopolizare” a acestui dialog,…

- Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei atlantice. Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali nu au fost…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Moscova spera ca legaturile multilaterale dintre Rusia și Moldova, testate in timp, sa reintre pe fagașul normal. Declarația aparține secretarului de stat, ministrului adjunct al Afacerilor Externe al Rusiei, Grigori Karasin, și a fost facuta intr-un interviu, acordat Agenției de știri «Interfax», ca…

- La inceputul anului viitor, Rusia va trimite un nou ambasador in Republica Moldova. Potrivit cotidianului Kommersant, Farit Muhametsin, actualul reprezentant al Moscovei la Chisinau va fi inlocuit de Oleg Vasnetsov,...