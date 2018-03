Expulzarea diplomatilor - o masura fara precedent dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Este inceputul unui nou Razboi Rece?

Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda nu va permite intrarea diplomatilor rusi expulzati din alte tari ca raspuns la un atac cu agent neurotoxic asupra unui fost spion rus in Marea Britanie, pentru care Londra a acuzat Moscova, a declarat joi prim-ministrul Jacinda Ardern, relateaza Reuters. Tentativa de…

- "O analiza a tuturor circumstantelor ne conduce sa ne gandim la posibila implicare a serviciilor secrete britanice" in atacul neurotoxic din Salisbury, a comunicat miercuri Ministerul britanic de Externe."Daca partii ruse nu ii vor fi prezentate dovezi impotriva acestei ipoteze, vom considera ca…

- In timp ce mai multe tari au anuntat ca vor expulza diplomati rusi dupa otravirea unui fost spion in Marea Britanie, Noua Zeelanda sustine ca ar face acelasi lucru, dar ca nu a gasit nicio persoana care sa se potriveasca profilului. Premierul Jacinda Ardern si ministrul de Externe, Winston…

- ''Noi sustinem decizia de a-l rechema pe ambasadorul UE de la Moscova, dar nu adoptam masuri la nivel national. Dorim sa mentinem deschise canalele de comunicare cu Rusia'', au indicat intr-un comunicat comun cancelarul austriac Sebastian Kurz si ministrul afacerilor externe, Karin Kneissl. Ei au…

- Expulzarea coordonata a unor diplomati rusi din Statele Unite, Canada si state membre ale Uniunii Europene este "cea mai mare expulzare colectiva de ofiteri rusi de informatii efectuata vreodata", a apreciat luni ministrul britanic de Externe Boris Johnson. Aceste expulzari reprezinta un "raspuns…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul. Moscova va proceda in baza "principiului reciprocitatii" in raspunsul sau la aceste decizii…

- Reacția Marii Britanii, dupa ce UE și SUA au expulzat diplomați ruși. Ministrul de externe al Marii Britnaii, Boris Johnson, a salutat, luni, ”raspunsul extraordinar” al aliaților Marii Britanii la adresa Rusiei, dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia Iulia. ”Raspunsul…

- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a salutat luni 'raspunsul extraordinar' al aliatilor Marii Britanii la adresa Rusiei, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, relateaza AFP. 'Raspunsul extraordinar al aliatilor nostri reprezinta…

- Cazul Skripal: Romania a decis expulzarea unui diplomat rus Foto: MAE. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a anuntat ca 14 tari membre ale Uniunii vor expulza diplomati rusi, un raspuns coordonat al statelor membre la otravirea pe teritoriul britanic a fostului spion rus, Serghei…

- Comandamentul Multinational al Diviziei Sud-Est Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, la Centrul National de Instruire Întrunita de la Cincu, unde a participat la ceremonia de declarare a capacitatii depline a Comandamentului Multinational al Diviziei Sud-Est (HQ-MND-SE),…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Premierul britanic Theresa May le va cere liderilor Uniunii Europene sa expulzeze agenții ruși de informații din țarile lor, intr-o tentativa de a demantela rețeaua Kremlinului din Europa, potrivit The Guardian . Șefii de stat și de guvern din UE se reunesc astazi și maine in cadrul Consiliului European…

- Astazi, 22 martie, la Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) „Getica” din Cincu, judetul Brasov, este organizata Ziua Distinsilor Vizitatori a Exercitiului ,, Dacian Lancer 18”, incepand cu ora 11.30. Exercițiul are rol de evaluare a Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est – MNDSE,…

- Franta, Regatul Unit si Germania au propus partenerilor lor europeni noi sanctiuni vizand Iranul in dosarele balistic si al implicarii Teheranului in Siria, cu obiectivul de a convinge Statele Unite sa pastreze acordul din 2015 cu privire la programul nuclear al Republicii islamice, potrivit unui…

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, spune ca ordinul de otravire a lui Skripal a fost dat ”probabil” de Vladimir Putin, de aceea disputa Londrei este cu ”Kremlinul lui Putin și cu decizia sa”, scrie BBC News. Rusia neaga implicarea și a declarat ca acuzațiile impotriva lui Putin sunt “șocante…

- "Principalul departament al Comisiei Ruse de Investigatii a initiat o ancheta penala in privinta tentativei de asasinat asupra cetateanului rus Iulia Skripal in orasul britanic Salisbury, in baza articolelor 30.3.2 si 105.2 din Codul Penal al Rusiei (tentativa de omor intr-o maniera care reprezinta…

- Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero.Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina, pe cosmetice sau intr-un cadou care a fost deschis in casa lui Skripal din Salisbury, conform surselor The Telegraph.Skripal…

- Agentul neurotoxic de uz militar cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal la 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei) ar fi fost plasat in valiza fiicei acestuia inainte ca ea sa plece de la Moscova spre Marea Britanie, relateaza The Telegraph, citand surse, informeaza AGERPRES . Serghei…

- Neurotoxina care a otravit fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero, titreaza News.ro. Anchetatorii…

- Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) au fost gasiti in stare inconstienta pe o banca langa un centru comercial din Salisbury si de atunci se afla in stare critica. Iulia Skripal s-a imbarcat la 3 martie la Moscova pentru zborul spre Londra, conform politiei antitero britanice.…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Liderii din Franta, Germania, SUA si Marea Britanie sustin ca responsabilitatea Rusiei in cazul atacului este "singura explicatie plauzibila". Cele 4 tari condamna ceea ce au numit "prima folosire de arma chimica in Europa de la Al Doilea Razboi Mondial incoace", relateaza BBC. Premierul britanic a…

- Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au declarat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie 'plauzibila' in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile cu privire la programul sau de arme chimice Noviciok, relateaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a realizat, miercuri, o vizita oficiala in Crimeea, cu ocaza sarbatoririi a patru ani de la anexarea peninsulei la Rusia. Aniversarea a patru ani de la referendumul privind reunificarea Crimeei și Sevastopolului cu Rusia a venit cu doar cateva zile inainte de alegerile…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a facut apel la statele din G7 sa condamne si sa nu recunoasca alegerile prezidentiale ruse desfasurate de Moscova inclusiv pe teritoriul Crimeii aflate sub ocupatie - scrie agentia RBC , mentionand ca liderul ucrainean a facut acest apel in timpul unei intalniri…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Norvegia a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii, cu un total de 39 (14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz), dupa disputarea întrecerilor din ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza agentiile internationale. Norvegia a fost urmata în…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Norvegia, cu un total de 38 medalii (13 de aur, 14 de argint si 11 de bronz) se mentine pe primul loc in clasamentul pe natiuni dupa disputarea intrecerilor programate sambata la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang.Norvegia este urmata in clasament…

- Potrivit Institutului de Statistica din Marea Britanie numarul migranților din Uniunea Europeana, care lucreaza in Regatul Unit a crescut in perioada octombrie-decembrie 2017 cu peste 100.000 de persoane. Cei mai mulți imigranți din romani și bulgari, scrie Daily Mail. Numarul migranților din UE care…

- Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Cu exceptia lui Anais Bescond, care a avut patru ratari in poligon, toti ceilalti trei componenti ai stafetei Frantei au mers si au tras impectabil. Ultima parte a traseului a fost parcursa de multiplul campion Martin Fourcade, care a adus Frantei a cincea medalie…

- ”Se indeplinește dreptatea și pentru poporul roman, prin sabia Regelui Ferdinand, cu ajutorul intregei națiuni și gandul Reginei Maria”. Acest text de pe Arcul de Triumf din București arata ca Regina Maria, prima și ultima Regina a Romaniei Mari, a avut un rol esențial in realizarea acestui ideal, alaturi…

- Londra va fi gazda editiei inaugurale a Cupei Mondiale la atletism a celor 8 natiuni, competitie la care se aliniaza sportivi din Marea Britanie, SUA, Africa de Sud, Polonia, Franta, China, Germania si Jamaica. Evenimentul va avea loc in perioada 14-15 iulie si va coincide cu finala Cupei…

- Ministrul propus pentru Turism, Bogdan Trif a spus ca domeniul schiabil din tara poate face concurenta statiunilor consacrate din strainatate, astfel incat romanii pasionati de sporturile de iarna sa isi petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuie mai multi bani in Romania. "Avem…

- Aplicatii false de mesagerie instant - precum celebra WhatsApp - sunt utilizate pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, printre care si Romania, au avertizat joi mai multi specialisti. Aceste aplicatii "clone", care…

- Aceste aplicatii "clone", care seamana cu cele adevarate, contin malware care pot fura date, dar si sa faca fotografii sau inregistrari audio, a avertizat grupul de militanti pentru drepturi digitale Electronic Frontier Foundation (EFF) intr-un raport intocmit impreuna cu societatea Lookout, specializata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei. In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv,…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…