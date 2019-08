Express Credit Amanet, cea mai mare rețea de profil din Moldova a deschis prima agenție din Bacau, agenția fiind localizata pe Calea Republicii, nr. 21, sc. C, parter. Povestea Express Credit a inceput la Iași in 1999, odata cu deschiderea primelor agenții și a crescut constant. La acest moment compania este parte a HPS Investment […] Articolul Express Credit Amanet Iași a ajuns și in Bacau apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .