Stiri pe aceeasi tema

- Docuart Fest va gazdui zeci de proiectii de documentar romanesc, o serie de dezbateri, sesiuni de masterclass si doua expozitii de fotografie in saptamana 6-11 noiembrie, la Bucuresti, scrie news.ro.Festivalul se deschide marti, 6 noiembrie, printr-o gala ce urmeaza sa aiba loc la Teatrul…

- Timișorenii sunt așteptați la evenimentul cultural, de arta contemporana, Mad(e) in Romania, care continua cu inaugurarea a doua noi expoziții de afișe activiste și sociopolitice, dar și cu o serie de dezbateri interesante.

- Uniunea Sarbilor din Romania, impreuna cu Consulatul General al Republicii Serbia la Timisoara, invita publicul la cea de a XIII-a ediție a evenimentului „Zilele culturii sarbe la Timisoara”!

- Ne așteapta un weekend plin de evenimente, de la comedii la producții cu o pronunțata tenta sociala. S-a deschis de asemenea și primul muzeu privat de arta din Romania, dupa Muzeul Simu in 1910. Detalii va ofera noastra Loredana Iordache.

- In perioada 21-23 septembrie, la Alba Iulia are loc Targul Apulum Agraria. Timp de trei zile, producatorii și fermierii locali vor avea la vanzare paine, preparate din carne, lactate, oua conserve de fructe și legume, produse tradiționale atestate, miere, produse apicole, uleiuri, vinuri, lavanda dar…

- Alba Iulia Music & Film Festival (AIMFF), singurul festival de film al orașului, a ajuns la cea de-a 6-a ediție, programata pentru 31 august – 2 septembrie. Selecția din acest an propune spectatorilor evenimente inedite in care filmul și muzica se intrepatrund, oferind experiențe unice, majoritatea…

- De azi pana duminica, Roaba de Cultura din Parcul Herastrau va deveni taramul deserturilor, in cadrul celui mai mare festival al dulciurilor street food din Romania - Dulce by Bucharest Gourmet Festival. Va veți intalni cu cele mai iubite truck-uri de dulciuri artizanale, astfel incat regulile se schimba,…

- Meteorologii de la ANM vin cu o noua avertizare asupra fenomenelor meteo din acest weekend. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de vreme severa in perioada 17 august, orele 13,00 - 19 august, orele 22,00. In perioada 17-19 august, in cursul dupa-amiezilor și serilor,…