Stiri pe aceeasi tema

- Fotografia aeriana din avion sau drona, scanarea laser sau teledetectia sunt doar cateva dintre metodele noi pe care le utilizeaza arheologii in cercetarea siturilor istorice, importanta acestora si tehnicile de folosire fiind prezentate joi, la Deva, in cadrul unei expozitii ce a fost vernisata…

- Locomotiva unui tren de marfa cu 39 de vagoane de marfa a luat foc, noaptea trecuta, in apropiere de stația CFR Blaj, la ieșirea din Valea Lunga spre Blaj, in județul Alba. Incendiul s-a produs in camp, in afara localitaților, și nu au fost victime, mai ales ca mecanicii din locomotiva s-a autoevacuat…

- Destul de grabit, Razvan Ciobanu a incheiat rapid o intalnire cu avocata lui, pentru ca mai apoi sa se vada cu fostul iubit, dupa ceva timp in care nu s-a mai auzit nimic despre ei. Designerul a declarat mereu ca exista lucruri nerezolvate intre ei și nu spune nu unei impacari și, iata ca inevitabilul…

- La inceputul acestei veri, mai exact in 2 iunie, Universitatea de vest din Timișoara ii așteapta pe toți iubitorii de mișcare, sport și petrecere a timpului in aer liber la cea de-a doua ediție a UVT Liberty Marathon.

- Cele mai bune fotografii de presa din lume, caștigatoarele celei mai importante competiție de fotojurnalism din lume, World Press Photo, vor fi expuse in luna mai la București. La ediția de anul acesta a competiției au fost inscrise 78.801 de imagini realizate de 4.738 de fotografi din 129 de tari.…

- OPC Timiș a facut un control la o firma de catering din Timișoara, care are contracte cu gradinițe din oraș, dar și cu o clinica de oncologie. Mancarea pregatita in condiții insalubre trebuia sa ajunga pe masa copiilor și a bolnavilor de cancer. Sorin Claudiu Susanu, șeful OPC Timiș, a postat pe propriul…

- Primavara bate la ușa și e gata sa ne imbie din nou cu cele mai frumoase culori. Iata cateva locuri din lume care arata splendid in cel mai așteptat anotimp.Incetul cu incetul, natura se trezește la viața și iși reia ritmul normal de viața.

- Angajații STPT au gasit chiar și guma de mestecat in validatoarele de bilete, dar și tapițeria de pe scaune taiata ori desene pe pereți sau scaune rupte. Au fost și cazuri in care mijloacele de transport in comun au fost retrase in depou sau in garaj cu geamurile spate cu pietre sau cu alte…