Expoziţie personală Ioan Kett-Groza, la Sala „Clio” Vor fi expuse lucrari de grafica și pictura semnate de respectatul artist aradean, ce vor putea fi vizitate pana pe data de 25 martie 2018. Expoziția este organizata de Asociația Kolcsey, cu sprijinul Primariei Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura. Ioan Emil Kett-Groza, nascut in Arad in urma cu aproape 77 de ani, este un pictor și grafician, absolvent al Facultații de Arte Plastice din cadrul Universitații de Vest Timișoara, la clasa profesului Luca Adalbert. De-a lungul anilor, Kett-Groza a expus la Arad, Deva, Timișoara, Sibiu, București, Oradea, Targu Mureș, dar și… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

