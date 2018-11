Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii se intoarce sambata seara la Bruxelles inainte de summitul crucial pentru Brexit, programat duminica, pentru ”ultimele ajustari”. Asta, in contextul in care premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a amenintat ca se va opune acordului daca textul nu este amendat in privinta statutului…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, si Manuela Carmena Castrillo, primarul orasului Madrid, se intalnesc in capitala Spaniei pentru a semna un Memorandum de cooperare intre cele doua orase in domeniile: dezvoltare durabila, infrastructura, educatie, cultura si turism. Invitata sa rosteasca un discurs,…

- Precipitatiile intense din ultimele zile au provocat moartea unui pompier si numeroase pagube in provincia Malaga, din sudul Spaniei. Zeci de familii au fost nevoite sa isi paraseasca, temporar, locuintele. Guvernul de la Madrid va aloca fonduri speciale pentru reparatiile caselor si refacerea infrastructurii.…

- Parlamentul catalan a votat marti respingerea unei decizii a Curtii Supreme spaniole care i-a suspendat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont si alti cinci politicieni pro-independenta din functiile lor, marcand o noua distantare fata de Madrid, relateaza Reuters. Legislativul catalan si-a exprimat…

- Vali Rotari, fondatorul trupei „Foișorul de foc”, a murit in luna iulie , la aproape trei luni dupa ce a dezvaluit ca sufera de boala necruțatoare. Aniela, sotia artistului, a postat atunci un mesaj dureros pe pagina ei de socializare Recent Aniela Rotari scria pe contul de socializare, ca o ecografie…

- Premierul provinciei spaniole Catalonia a cerut guvernului de la Madrid sa accepte un referendum privind secesiunea si totodata a respins ideea unui vot care sa poata asigura doar o autonomie sporita, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte, Torra a prezentat marti seara pasii catre independenta.…

- Diaspora pregatește un protest la sosirea Vioricai Dancila in Spania. Mobilizarea in randul romanilor din strainatate este mare, informeaza Știridiaspora. Premierul Viorica Dancila va fi primita in audiența de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, pe 6 septembrie. Informația a fost publicata…