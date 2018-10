Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Silvia Radu, a mers la expoziția specializata HIMSS 18 Eurasia, din Istanbul, pentru a vedea ultimele sisteme și echipamente informatice cu care se lucreaza in sanatate.

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a anuntat joi ca nu va fi prezent la conferinta privind investitiile in Arabia Saudita, pe fondul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Le Maire a afirmat ca autoritatile saudite…

- Ministrul saudit de interne a dezmintit sambata afirmatiile care "circula privind ordinul pentru a-l ucide pe jurnalistul disident Jamal Khashoggi'", denuntand intr-o declaratie oficiala niste "minciuni nefondate", relateaza AFP. Printul Abdulaziz bin Saud bin Nayef, citat de agentia…

- Ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Silvia Radu s-a intalnit astazi cu reprezentanții UNICEF și au vorbit despre combaterea știrilor false facute de unii politicieni doar in scop electoral."Astazi am avut o intalnire cu reprezentanții UNICEF.

- Silvia Radu si Nicolae Ciubuc au depus astazi juramantele de investire in functiile de ministri al Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale si al Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului.

- La scurt timp dupa ce a ieșit la iveala faptul ca cu fost distribuiți in cutiile poștale informații false privind vaccinurile, spre exemplu faptul ca „vaccinul ROR contine celule de fetusi avortati", vaccinarea iti poate distruge copilul pentru intreaga viata" sau „pesticide in vaccinuri”, au aparut…

- Sambata, 8 septembrie 2018, doctorul Ayset Jane Ozcan, specialist in fertilizare in vitro al Spitalului Medical Park Bahcelievler din Istanbul, vine, in premiera, la Constanța, pentru a oferi gratuit opinia sa medicala pentru 50 de cupluri din Romania care nu au reusit sa aiba copii pe cale naturala.…

- Dr. Dan Dorin Morenciu, fost șef al Direcției de Sanatate Publica Neamț pana in vara anului trecut, cand a fost demis din cauza redusei implicari in vaccinarea antirujeolica, este noul director medical al Serviciului de Ambulanța Neamț. A fost numit de ministrul Sanatații pe o perioada de șase luni,…