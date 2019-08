Stiri pe aceeasi tema

- Simpozionul International de Sculptura, Pictura și Grafica din cadrul Atelierelor Brancusi, ediția 2019 iși va deschide porțile pe data de 12 august. Acesta este structurat pe doua ateliere: Atelierul de sculptura, care va incepe pe data de 12 august și va fi gazduit de Muzeul Arhitecturii Populare…

- Biroul de Presa al Consiliului Județean Vrancea a transmis ieri o nota de presa „pentru o corecta informare a opiniei publice”, in care face precizari privind ceremonia depunerii de coroane la Mausoleul Marașești, care a avut loc marți, 6 august. „Evenimentul “Vrancea Eroica”, dedicat cinstirii eroilor…

- Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Judetean Vrancea, va organiza in Crangul Petresti, duminica, 21 iulie 2019, de la ora 17.00, activitatea cultural-educativa intitulata: Intalnire cu traditia! Pe scena din Crangul Petresti vor evolua: Ansamblul Chiparusul, solisti instrumentisti si solisti…

- Vrancenii de pe Valea Putnei au participat, ieri, la tradiționalul festival folcloric „Baba Vrancioaia”. A fost a XI-a ediție a festivalului organizat de Consiliul Judetean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primaria Birsesti, Obstea Topesti si Obstea Birsesti. In deschiderea evenimentului, de la ora…

- La Roman va putea fi vizitata in aceste zile o expozitie itineranta, inchinata memoriei Vioricai Agarici, presedinta Crucii Rosii Romane, cea care, in iulie 1941, cu riscul de a fi impuscata, a oprit trenul ce transporta evrei in lagarele de exterminare. Amplasata in corturi, in fata statuii lui Roman-Musat,…