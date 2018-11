Simpozionul de creatie artistic-plastica de la Stana, judetul Salaj, organizat de Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau, i-a avut acest an ca invitati pe artistii grupului Lakoca de la Sfantu Gheorghe (Covasna). Ideea de a sustine un astfel de simpozion creativ in satul unde si-a instaurat rezidenta artistica unul dintre cei mai influenti intelectuali transilvani interbelici, Kos Karoly, este de cativa ani o realizare fructuoasa a muzeului, ce se bucura anual si de o expozitie reprezentativa a produsului artistic realizat, susutinuta in cadrul Muza Fest. Expozitia de arta cu…