Expozitie de afise „PEntru EUropa”, la muzeul judetean

Stiri pe aceeasi tema

- INVITATIE… Expozitia de stiinta interactiva „Laborator 2.0″ ajunge maine, 3 aprilie, la Muzeul Judetean “Stefan cel Mare” Vaslui. Elevii sunt invitati sa faca o calatorie prin lumea simturilor, sa exploreze fenomene din optica si acustica, sa faca curcubeie si multe alte experimente. Acestia trebuie…

- La Museikon va avea loc marți, 2 aprilie, incepand cu ora 18:00, vernisajul expoziției „Laic și Sacru in Podișul Central Moldovenesc”. Expoziția oferita de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui este rezultatul unei fructuoase colaborari, mai ales in ultimii ani, intre Muzeul din Vaslui și Muzeul…

- Marți, 2 aprilie 2019, la ora 18, la Museikon va avea loc vernisajul expoziției „Laic și Sacru in Podișul Central Moldovenesc”. Expoziția oferita de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui este rezultatul unei fructuoase colaborari, mai ales in ultimii ani, intre Muzeul din Vaslui și Muzeul Național…

- EXPO… Elevii din Vaslui sunt invitati sa faca o calatorie prin lumea simturilor, luna viitoare, in perioada 3-14 aprilie. Expozitia de stiinta interactiva „Laborator 2.0″ ajunge in Vaslui, la Muzeul Judetean “Stefan cel Mare”. In cadrul acesteia, elevii vor explora fenomene din optica si acustica, vor…

- Muzeul Județean "Ștefan cel Mare", din Vaslui, a facut un afiș controversat pentru simpozionul "Femei celebre ale Romaniei Intregite", care se va ține pe 8 și 9 martie. Alaturi de personaje precum Regina Maria, Ecaterina Teodoroiu sau Ana Aslan, pe afiș apare și Ana Pauker, care in 1947 a fost numita…

- Muzeul Județean ,,Ștefan cel Mare” din Vaslui a fost criticat intens pe Facebook fiindca pe afișul ce mediatiza un simpozion despre femei celebre ale României a fost pusa și Ana Pauker, unul dintre cele mai sinistre personaje politice de dupa instalarea comunismului. ”A fost doar o…

- Numele liderului comunist Ana Pauker apare, alaturi de cele ale Reginei Maria, Anei Aslan sau Ecaterina Teodoroiu, pe afisul unui simpozion organizat de Consiliul Judetean si de Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui, cu tema "Femei celebre ale Romaniei Intregite".

- Liderului comunist Ana Pauker apare, alaturi de cele ale Reginei Maria, Anei Aslan sau Ecaterina Teodoroiu, pe afisul unui simpozion organizat de Consiliul Judetean si de Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui, cu tema "Femei celebre ale Romaniei Intregite".