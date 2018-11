Expoziţia Universală din 2025 va avea loc în Japonia Orasul japonez Osaka a fost desemnat vineri gazda Expozitiei Universale 2025, devansand Rusia si Azerbaidjanul, dupa doua tururi de scrutin, au anuntat organizatorii, citati de AFP si dpa. Cu 92 de voturi, orasul nipon a devansat-o pe rivala sa rusa Ekaterinburg, care nu a adunat decat 61 de voturi. Capitala azera Baku a fost eliminata in primul tur al acestui vot organizat cu buletine secrete pentru a alege orasul care ii va urma Dubaiului, organizatoarea Expozitiei 2020. "Proiectul Expozitiei Universale 2025 la Osaka, bazat pe crearea unei societati viitoare care sa raspunda… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deek si-a terminat pregatirea diplomatica si a lucrat anterior ca ambasador adjunct in Nigeria si Norvegia, a adaugat purtatorul de cuvant. Deek, in varsta de 34 de ani, s-a nascut intr-o familie araba crestina din Tel Aviv. El a studiat dreptul international la Universitatea Georgetown din Washington…

- Anul acesta, Finlanda sarbatorește 101 ani de cand și-a caștigat independența fața de Rusia. Declarația de independența a țarii baltice a avut loc la 6 decembrie 1917 și a fost una dintre consecințele imediate ale Revoluției din Rusia.

- Japoni ar putea pierde din suprafața apelor sale teritoriale de la granița maritima cu Rusia din cauza ca o insula de langa coasta sa de nord- est a "disparut", scrie Guardian, citeaza hotnews.ro.

- Romanian Rhapsody, una dintre cele mai frumoase povești muzicale prezentate vreodata in Romania, se incheie Marți, 30 Octombrie, de la ora 19:00, la Muzeul Național Cotroceni. Turneul pianistei Mara Dobrescu, impreuna cu flautistul Matei Ioachimescu, a cucerit inimile iubitorilor de frumos din Cluj,…

- Mii de persoane care cer organizarea unui referendum privind un acord final intre UE și Marea Britanie s-au strans la Londra in cadrul unei manifestații pe care organizatorii o numesc cea mai "mare și importanta" demonstrație in acest sens, relateaza site-ul postului BBC.Citește și: NEBUNIE…

- Jucatorul japonez de tenis Kei Nishikori, locul 12 in clasamentul mondial si favorit numarul 3, s-a calificat miercuri in sferturile turneului de la Tokyo (ATP), dotat cu premii in valoare de 1.781.930 dolari, dupa ce l-a invins in doua seturi, 6-3, 7-5, pe francezul Benoit Paire. Intr-un alt meci,…

- Mijlocasul Luka Modric, castigator al Ligii Campionilor cu Real Madrid si vicecampion mondial cu nationala Croatiei, a fost votat cel mai bun fotbalist al anului, luni seara, in cadrul Galei Premiilor ''The Best'', organizata la Londra de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Modric…

- Giorgi Meladze conduce Centrul pentru Cercetǎri Constitutionale de la Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi, Georgia, si este director executiv al Institutului Libertǎtii, care a contribuit la provocarea „Revolutiei trandafirilor“ din anul 2003. Fost profesor invitat la Facultatea de Drept din cadrul…