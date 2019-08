Expozitia "The Art of Banksy" de la Arcul de Triumf si sustinuta de PMB, vernisata fara acordul artistului

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai frumoase care care alcatuiesc peisajul urban al Clujului, Casa Vaida Voevod, va gazui o expoziție-eveniment, semnata BANKSY, artistul graffiti care a schimbat definitiv rolul artei stradale, prin lucrarile sale cu mesaje revoluționare. Expoziția „The Art of Banksy”,…

- "The Art of Banksy", expozitie neautorizata in care sunt incluse peste 50 de tablouri, picturi, obiecte 3D, clipuri video ale lui Banksy, unul dintre cei mai cunoscuti artisti graffiti ai lumii, va putea fi vizitata in perioada 30 iulie-27 octombrie, la Arcul de Triumf din Bucuresti, potrivit news.ro."The…

- Expozitia "The World of Banksy", amenajata in spatiul de 1.200 de metri patrati de la Lafayette-Drouot in Paris, reuneste 42 de fresce reconstituite in marime naturala de zeci de graficieni, precum si 51 de opere originale semnate de artistul stradal Banksy si este deschisa pana la 31 iulie, potrivit…

- La Galeria de Arta "Ion Irimescu" Suceava a avut loc joi, 16 mai, vernisajul expoziției de pictura semnata de artistul Konstantyn Ungureanu Box, in prezența unui public numeros. Arta lui Konstantyn Ungureanu Box, dupa cum a spus criticul de arta Delia Ioana Leizeriuc, constituie o ...

- Expozitia de pictura "El alma del arbol/ Sufletul copacului" a artistului peruan Jose Antonio "Cuco" Morales Velit va fi vernisata miercuri, la Arcub, in prezenta artistului, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Evenimentul, organizat de Ambasada Republicii Peru in Romania,…