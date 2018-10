Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17–20 octombrie 2018, la Galeria Artelor a Cercului Militar National, are loc cea de-a XIV-a editie a Salonului de carte „Polemos” – istorie, stiinte politice, securitate si aparare, eveniment prin care Editura Militara marcheaza Ziua Armatei Romaniei, 100 de ani de la participarea Romaniei…

- Ion Cristofor este pseudonimul lui Ioan Cristofor Filipas, nascut la data de 22 aprilie 1952 in comuna Geaca, judetul Cluj. Este cunoscut in lumea literara ca poet, critic literar, publicist si traducator. Este licentiat al Facultatii de Filologie, sectia romana-franceza, a Universitatii Babes-Bolyai…

- Este data de 27 septembrie 1909. Constanta, fostul Kiustenge, este acum un oras prosper si imbracat in haine de sarbatoare. Strazile sunt pline de flori, muzica de fanfara rasuna printre cladiri, iar intreaga suflare a urbei se indreapta grabita spre Port. Este dimineata, abia trecut de 9.30, si constantenii…

- Autoritatile judetene au organizat, miercuri, 29 august, consultarea cetateneasca privind viitorul Uniunii Europene, cu tema „Cetateanul european in prim-planul reformei UE”, eveniment ce s-a desfasurat la Muzeul de Istorie din Targoviste, la initiativa ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Luni, 20 august, a avut loc deschiderea oficiala a Universitatii de Vara de la Rm. Sarat, la Muzeul de Istorie din localitate. In cadrul evenimentului, presedintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER), Ra – du Preda, a sustinut o prelegere…

- O expozitie itineranta, intitulata "Prin putine cuvinte", care prezinta carti postale din Primul Razboi Mondial si este dedicata Centenarului Marii Uniri, a fost vernisata joi, la Miercurea Ciuc. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Harghita in colaborare cu Directia…

- Specialistii muzeelor de istorie din Galati si Tecuci au organizat in lunile iunie si iulie o campanie de cercetare arheologica preventiva in situl "Negrilesti - Curtea Scolii", unde au fost facute descoperiri arheologice din neoliticul timpuriu, bronzul tarziu, perioada migratiilor, perioada premedievala…

- O comoara a fost descoperita la Iași, in curtea unei manastiri. Monedele de aur au fost gasite la restaurarea Manastirii Frumoasa, in pamant, alaturi de ramașițe umane. Arheologii cred ca au dat peste un mormant datat in perioada anilor 1500. Comoara descoperita la Iași, in curtea unei manastiri , a…