- “Melancolia”, o expozitie de fotografie incarcata de sensibilitate, semnata Aurelia Paraschiv, poate fi admirata zilele aceste la Muzeul de Arta Constanta. Aurelia Paraschiv se afla la prima expozitie personala de fotografie. Lucrarile alese pentrua fi expuse reprezinta un „monolog" deloc stingher,…

- O expozitie ce va reuni unele dintre cele mai bune fotografii realizate in Afganistan de jurnalistul Ilie Pintea, corespondent al Radio Romania Actualitati in judetul Hunedoara, va fi vernisata luni dupa-amiaza la Institutul Cultural Roman din Bucuresti, sub egida Uniunii Ziaristilor Profesionisti…

- Expozitia de fotografie "Waiting: A Decade of Life in the Grand Prix Pit Lane", semnata de jurnalistul american Richard Kelley, va putea fi vazuta in premiera, in Romania, intre 15 si 22 octombrie.

- Maine, incepand cu ora 16, constantenii iubitori de frumos sunt invitati la Muzeul de Arta din Constanta la vernisajul expozitiei de fotografie "Melancolia", semnata de Aurelia Paraschiv. Fotografiile alese reprezinta un "monolog deloc stingher, la capatul caruia se afla fiecare dintre privitori, oglindindu…

- Lucrarile reprezinta studii ale figurii umane, realizate in maniera realista sau stilizate The post EXPOZIȚIE DE SCULPTURI SEMNATE IOAN ȘEU, LA MUZEUL DIN DEVA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- In perioada 3 – 23 septembrie 2019 la Muzeul de Istorie, Sala de Expoziții Temporare, poate fi vazuta expoziția intitulata www.shopamo.ro aparținand artistei Ana-Maria Ovadiuc (AMO), o retrospectiva de acuarela din perioada 2009 – 2019. Vernisajul va avea loc pe data de 12 septembrie 2019, ora 18. Expoziția…

- International Black Sea Summer Festival are loc la Constanta in perioada 22 ndash; 25 August 2019. Festivalul va gazdui trei evenimente: o expozitie de pictura, o expozitie de fotografie si Concursul International al Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski ndash; Gala Premiilor Finalistilor.Publicul…

- Expozitia fotografica ''Natura in imagini AGERPRES'' si fotografii din Arhiva fotografica a Agentiei Nationale de Presa au fost expuse in premiera in cadrul Folk Rock Fest Piatra Craiului 2019, festival desfasurat in perioada 15-17 august la Zarnesti. Au putut fi vazute 30 de planse…