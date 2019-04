Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de „Retroparada Pimaverii”, un eveniment organizat de clubul Retromobil Romania, filiala Arad. Expoziția a adunat mașini din cele mai reprezentative perioade ale istoriei autombilelor (cu excepția chiar primelor decenii de la inventare): perioada interbelica (de exemplu,…

- Negocierile pentru șefia Parchetului European au fost anulate pe 10 aprilie 2019, iar decizia cu privire la persoana care va ocupa aceasta funcție va fi lasata, cel mai probabil, pe umerii viitorului Parlament European. Parlamentul European o susține pe candidata romanca Laura Codruța Kovesi, fosta…

- Expozitia "Banda desenata de Puiu Manu", care contine peste 40 de planse cu benzi desenate ale artistului in varsta de 91 de ani, a fost vernisata in prezenta artistului, marti, la Palatul Sutu din Capitala. Puiu Manu este unul dintre cei mai prolifici autori de banda desenata din Romania si, de asemenea,…

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a efectuat vineri, 5 aprilie, o misiune speciala de transport a unor exponate de patrimoniu aflate in custodia Muzeului National de Istorie a Romaniei, pe ruta Otopeni – Velizy Villacoublay (Franta), cu prilejul activitatilor organizate in cadrul Sezonului…

- Coroana regala purtata de Regina Maria si steagul liturgic al lui Stefan cel Mare vor fi expuse in Franta in cadrul unor expozitii organizate la Reims si la Muzeul Luvru din Paris. Acestea impreuna cu alte exponate de patrimoniu au fost transportate in Franta cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane.

- In ziua in care Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava isi sarbatoreste aniversarea, joi, 7 martie 2019, de la ora 12.00, in Observatorul astronomic, sucevenii sunt invitati la vernisarea „Povestii Strumfilor", expozitie itineranta realizata de Delegatia Generala ...

- Vernisata in ultima luna a anului trecut, expozitia temporara cu tema “Familia regala si Marea Unire” poate fi vizitata in continuare, in mod gratuit, la Castelul Peles, pana pe data de 24 februarie a.c. Expozitia este amenajata in salile de la parterul muzeului, accesul publicului avand loc pe la intrarea…