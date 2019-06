Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus sambata ca, la evenimentul de la Sumuleu, structurile pentru situatii de urgenta au intervenit la 141 de persoane si ca altor peste 260 li s-a acordat asistenta medicala, fiind hipotermici. "Vreau sa va prezint cateva aspecte care privesc…

- In acest an, sunt așteptați, in Delta Dunarii, peste 60.000 de turiști aduși de navele de croaziera din Germania, Austria sau Franța. In dorința lor de a reintegra Ucraina in aceste rute ale vaselor fluviale de croaziera, autoritațile ucrainiene doresc sa extinda colaborarea cu Romania și Bulgaria,…

- Cel putin 14 civili, inclusiv sapte copii, au fost ucisi in raiduri aeriene care au avut loc in provinciile afgane Helmand (sud) si Kunar (est), a indicat Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA)...

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite avertizeaza ca riscul de foamete este in crestere in Orientul Apropiat si in nordul Africii, 52 de milioane de persoane fiind subnutrite, majoritatea in zone de conflict, potrivit France 24, citat de ...

- In Saptamana Mare, Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei a oferit tablouri și icoane celor 50 de beneficiari ocrotiți in cadrul Centrului de Ingrijire și Asistența pentru Persoane cu Dizabilitați Abrud (CIAPAD), aflat in structura DGASPC Alba, incercand sa aduca alinare, un strop…

- In ianuarie, cand s-au implinit cinci ani de la tragedia aviatica din Munții Apuseni in urma careia și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion, au fost acolo… Au infruntat nameții ca sa iți aduca omagiul. Sa aprinda lumanari și sa depuna flori la locul accidentului. “Și așa cum “Brazii…

- Grupul de copii aflati in Colombo, Sri Lanka, este format din elevi de la un liceu din Iasi, aflati intr-un schimb de experienta, vor parasi Sri Lanka in 26 aprilie. Membrii Celulei de Criza au acordat asistenta consulara pentru doua familii de cetateni romani aflate in vacanta.

- Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, a sustinut marti, 2 aprilie, un discurs in deschiderea conferintei "Corporate Governance as the Enabler of Sustainable Growth". Oficialul a salutat organizarea evenimentului si tema aleasa, in contextul accentuarii competitivitatii la nivel mondial si a…