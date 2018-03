Stiri pe aceeasi tema

- Masca Faraonului Tutankhamon expusa la Biblioteca Nationala Masca mortuara a Faraonului Tutankhamon. Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:King_Tut_Mask_front_and_back.jpg. Una dintre cele mai importante expozitii organizate vreodata în România…

- Un eveniment ce a inregistrat pe intreg mapamondul milioane de vizitatori, expozitia interactiva COMORILE EGIPTULUI ANTIC ajunge pentru prima data la Bucuresti, incepand cu 21 martie, a.c.(in incinta Bibliotecii Nationale). Sutede artefacte aparținand muzeelor multor state dar și din colecții private,…

- Simpatizanti si protestestari, in fata Salii Palatului, la Congresul PSD Foto: Mugur Mihaița. Aproape 4.000 de delegati din toata tara participa la Congresul extraordinar al PSD de la Sala Palatului din Capitala. Social-democratii urmeaza sa îsi aleaga conducerea, mai putin pe presedintele…

- Erau fericiti ca aveau un trai mai bun in fiecare luna si, in acelasi timp, noii lor sefi nu se inghesuiau sa le plateasca taxele catre stat. Acum, multi au ajuns la o varsta dificila, la care nu se pot pensiona sau nu au stagiul de cotizare necesar pentru un venit decent. La 73 de ani, Adriana Dana…

- Gala de lansare a Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor Sute de femei antreprenor din toate colturile tarii au umplut în seara lui 8 martie Sala Unirii din Palatul Parlamentului. Data nu este aleasa întâmplator si nici numele salii. Cristina Chiriac,…

- Rareș Florescu are 13 ani și i-a lasat masca pe jurații de la Romanii au talent. Baiatul a cantat dumnezeiește la vioara, reușind sa o ridice in picioare pe Andra. Publicul și juriul au aplaudat minute in șir. „Nu am auzit in viața mea așa ceva. Nu am vazuit pe nimeni care sa simta atat de bine. Cine…

- Un spor la salariu in premiera pentru chirurgi Chirurgii vor primi la salariu, în premiera, un spor pentru orele petrecute în sala de operatie - a anuntat astazi ministrul sanatatii, Sorina Pintea, dupa o întâlnire cu sindicalistii din sistem. Sorina Pintea: Pâna…

- Delia Antal, una dintre cele mai cunoscute actrite romance in Statele Unite, are o viata implinita si fericita. De cand a devenit mama viata ei s-a schimbat complet si este in stare de orice pentru fiul ei.

- Manifestatii de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi În mai multe orase din tara au avut loc manifestatii spontane de sustinere a procuroarei sefe a DNA, Laura Codruta Kövesi, considerata de protestatari un simbol al luptei anticoruptie. În Bucuresti, manifestantii…

- Intalnire importanta a premierului Dancila cu seful Comisiei Europene Viorica Dancila Întâlnire importanta, astazi, la Bruxelles, a prim-ministrului Viorica Dancila cu seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în prima vizita pe care noul premier de la Bucuresti o face în…

- Tratament inovator pentru cancerul hepatic, la Spitalul Judetean Galati La Spitalul Judetean Galati, pacientii care sufera de cancer hepatic pot beneficia de acum de un tratament inovator, neinvaziv. Noua procedura se foloseste cu succes în strainatate, iar la noi în tara…

- Plen la parlament Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti în plen pentru a decide înfiintarea unei Comisii de ancheta pentru verificarea activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza. Parlamentarii vor sa verifice daca Lucian Pahontu ar fi implicat SPP în…

- Senatul, unda verde pentru sistemele de racheta HIMARS Senatul a adoptat luni proiectul pentru înzestrarea Armatei cu sisteme de lansatoare multiple de racheta, HIMARS. Este vorba de un program în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, care va fi desfasurat în…

- Cunoscutul compozitor Paul Urmuzescu a incetat din viata Compozitorul Paul Urmuzescu Foto: rador.ro/2018/02/19/a-incetat-din-viata-paul-urmuzescu. În noaptea de duminica spre luni, 18/19 februarie, a încetat din viata Paul Urmuzescu, personalitate…

- Situatia cabinetelor scolare de stomatologie foto: Arhiva/ Alina Bujanca Cabinetele scolare de stomatologie au devenit aproape inexistente în multe din judetele tarii. Situatia este si mai grava în privinta serviciilor stomatologice de urgenta, care au fost desfiintate aproape…

- "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA" Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat, joi seara, încrederea în DNA despre care a spus ca are o activitate foarte buna. Seful statului a declarat ca, personal, nu vede motive pentru revocarea din…

- Crestere semnificativa a inmatricularilor de masini noi, in ianuarie Înmatricularile pentru autoturismele noi au crescut semnificativ în România. În prima luna a anului au fost înscrise peste 11.000 de masini, adica cu aproximativ 66% mai multe decât în luna…

- Penultima semifinala Eurovision are loc in Salina Turda În aceasta seara are loc penultima semifinala a concursului Eurovision România. Ea se va desfasura, în premiera, la o adâncime de 90 de metri, în Salina de la Turda, considerata unul dintre cele…

- Romania: 16 persoane au murit din cauza gripei in aceasta iarna 16 persoane au murit în tara din cauza gripei, iar numarul total de cazuri cu oameni care s-au îmbolnavit este de peste 300. În judetul Dâmbovita, numarul bolnavilor de gripa este în scadere fata…

- Tabere de schi in statiunea Straja, Hunedoara Foto: Arhiva / pixabay.com Pe domeniul schiabil Straja din judetul Hunedoara sunt organizate mai multe tabere de schi, iar în aceasta vacanta intersemestriala sunt asteptati peste 200 de copii. Ce le-au pregatit organizatorii aflam de la…

- Partiile de schi din toata tara sunt pline Foto: Arhiva/ Adrian Marchis. Pârtiile de schi din toata tara sunt pline, în aceste zile, de parinti si copii. În judetul Suceava se schiaza în conditii bune, iar în Poiana Brasov stratul de zapada masoara între…

- Numarul persoanelor care se imbolnvesc de gripa si rujeola, in creștere Numarul persoanelor care se îmbolnvesc de gripa si rujeola în România continua sa creasca, iar medicii insista asupra necesitatii vaccinarii în amândoua cazurile. Reporter: În ceea ce…

- Tabara pentru copiii cu probleme de autism din Galati Foto: Arhiva/ Maria Mandița La Galati iubitorii de miscare sunt invitati astazi la patinoar pentru a participa la o actiune caritabila în beneficiul copiilor cu nevoi speciale. Banii strânsi din taxa de intrare vor fi donati…

- La Gura Humorului s-a deschis o noua partie de schi Arhiva Foto: Adrian Marchis. La Gura Humorului s-a deschis în aceasta saptamâna o noua pârtie de schi, ceea ce a facut ca numarul turistilor care aleg Suceava ca destinatie de week-end sa creasca. Foarte multi turisti merg,…

- Un român aflat în trenul deraiat de la Milano, a scapat cu viața, dupa ce vagonul în care se afla s-a desprins de garnitura. Barbatul, în vârsta de 41 de ani, a vorbit despre momentele de panica și despre cum a încercat sa ajute o femeie care s-a numarat…

- Senatorul UDMR, Verestoy Attila, a incetat din viata la Viena Verestoy Attila, fost senator al României din partea UDMR Foto: http://rmdsz.ro/sajtoszoba/hir. Senatorul UDMR, Verestoy Attila a decedat miercuri, 24 ianuarie, la vârsta de 63 de ani …

- Ministrul de finanțe, anunț despre Declarația 600 Ionut Misa, ministrul finantelor foto: Arhiva Ministerul de Finante intentioneaza sa amâne termenul de depunere a declaratiei fiscale 600, care a generat nemultumiri printre cei cu activitati independente, sau care obtin venituri în afara…

- La Combinatul Siderurgic din Galati situatie ramane tensionata Siderurgist. Foto: wikimedia.org La Combinatul Siderurgic din Galati situatia ramâne tensionata, cu proteste în ultimele zile. Siderurgistii, care cer majorarea salariilor, ameninta cu încetarea lucrului. …

- "Eu vreau sa avem o procedura rapida" Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca doreste sa rezolve aceasta criza cât mai repede, îngrijorat mai ales de posibilele consecinte economice negative. Seful statului l-a numit ca premier interimar pe Mihai Fifor si a chemat partidele…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, la Bucuresti Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, este asteptat marti, la Bucuresti, pentru convorbiri cu presedintele Klaus Iohannis despre consolidarea relatiilor bilaterale, cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, dar si despre probleme legate de dosarul…

- Dupa ce in urma cu doar o saptamana Andreea Marin și-a șocat fanii cu o fotografie pe Instagram in care purta o masca demna de Star Trek, iata ca ieri aceasta a revenit cu o imagine din timpul unui tratament cosmetic, insa, de aceasta data șocul nu a fost masca, cat mesajul transmis de vedeta. Este…

- Andreea Marin le-a dezvaluit tuturor secretul frumuseții. Adepta unui stil de viața sanatos și a frumuseții naturale, vedeta apeleaza la diferite tratamente, pentru ca tenul ei sa fie perfect. Zana a postat o imagine pe contul de socializare, in care apare complet nemachiata, și cu o masca pe fața.…

- K. Iohannis: Se discuta prea putin despre invatamant in spatiul public Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis considera ca se discuta prea putin despre învatamânt în spatiul public, în conditiile în care cercetarea…

- Computere tomografice si RMN-uri pentru 33 de spitale din tara Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Echipamente medicale perfomante vor intra în dotarea mai multor spitale judetene si din capitala. Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a semnat, astazi,…

- Decolmatarea raului Dambovita În capitala, autoritatile actioneaza pentru decolmatarea râului Dâmbovita, între Piata Unirii si Pasajul Marasesti. Reprezentantii Administratiei Nationale "Apele Române" spun ca aceste lucrari periodice sunt necesare…

- Proiect de realizare a celui mai mare domeniu schiabil din Romania Ministerul Turismului a inclus ca prioritate în masterplanul de investitii în acest domeniu un proiect de realizare a celui mai mare domeniu schiabil din România, care ar urma sa fie în Muntii Fagaras. …

- In lipsa medicilor stomatologi, botosanenii recurg la practici babesti Foto: Arhiva. În judetul Botosani, din cauza crizei medicilor, care afecteaza toata tara, un medic dentist deserveste 10 mii de pacienti. În lipsa unui stomatolog, oamenii din mediul rural ajung sa recurga…

- Salvați de pe varful Roman din Valcea Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Toti cei 28 de turisti, între care si opt copii, ramasi blocati la o cabana de pe vârful Roman, în judetul Vâlcea, din cauza drumului înzapezit, au fost adusi în siguranta la baza muntelui,…

- Angajatii asteapta primul salariu pe 2018 ca sa afle daca pierd sau nu bani Multi dintre angajatii din tara asteapta cu mai mult interes, decât de obicei, primul salariu de anul acesta. Este momentul în care vor afla sigur daca nu pierd bani în urma modificarilor fiscale…

- Peste o suta de turisti blocati la Babele, dupa ce telecabina a fost oprita Telecabina. Foto: Arhiva / Petrut Hîrtescu Peste o suta de turisti, printre care 20 de copii, sunt blocati în acest moment la statia de telecabina Babele, în Masivul Bucegi, dupa ce telecabina a fost oprita…

- Din 2018, noi reglementari privind ITP-ul De anul viitor masinile mai vechi de 12 ani vor trebui sa faca mai des inspectia tehnica periodica, în timp ce pentru autovehiculele noi intervalul de prezentare la statiile ITP va fi de 3 ani. Noile reglementari sunt prevazute într-un…

- Jud. Hunedoara: Taxele si impozitele locale pentru 2018 nu au fost majorate În municipiile din judetul Hunedoara, taxele si impozitele locale pentru anul viitor nu au fost majorate. La Deva, primaria va avea la dispozitie mai putini bani din cauza modificarilor aduse Codului Fiscal.…

- Autoritatile "nu pot inchide" groapa de gunoi de la Maldarasti Incendiul de la depozitul de deseuri din Maldaresti. Foto:Arhiva/ RRA. Autoritatile nu pot închide groapa de gunoi de la Maldarasti, chiar daca incendiul izbucnit acum câteva luni a fost stins. Procesul va fi unul…

- Angajatorii, obligati sa majoreze la 1.900 de lei salariul minim Angajatorii sunt obligati sa majoreze la 1.900 de lei salariul minim pe economie de la întâi ianuarie anul viitor. Ei pot opera însa modificarea, în Registrul general de evidenta a salariatilor, pâna…

- Sarbatoarea Craciunului pentru marinarii romani Foto: Arhiva. Exista oameni pentru care Craciunul - ca, dealtfel, orice alt eveniment important - este sarbatorit foarte rar acasa, împreuna cu familia. Si asta nu din vina lor, ci pentru ca meseria pe care si-au ales-o si pe care…

- Doctorii nu i-au mai dat mult de trait dar cu toate acestea, pentru a-i prelungi viata, l-au convins in cele din urma sa urmeze un tratament dur, bazat pe chimioterapie. Citeste si Incredibil. Un adolescent diagnosticat cu cancer in faza terminala s-a vindecat folosind un tratament natural…

- Mai mulți romani, raniți in urma unui acccident de tren langa Madrid Mai multi români au fost raniti, ieri, în accidentul de tren petrecut în orasul Alcala de Henares, din estul Madridului. Impactul garniturii de tren cu tamponul de la capatul liniei a provocat ranirea a…

- In prag de Craciun "s-au scumpit multe alimente de baza" Foto. Arhiva. Cei care au mers în magazine în ultimele zile au putut constata ca multe alimente de baza costa mai mult, fata de preturile cu care erau obisnuiti. În prag de Craciun s-au scumpit ouale, untul si…

- Anunt al unor ambasade occidentale privind justitia Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei la Bucuresti afirma ca legile adoptate recent privind reforma justitiei risca sa puna în pericol progresele semnificative facute de România în…