Stiri pe aceeasi tema

- Despre zbor pot afla mai multe copiii de toate varstele, daca vor trece pragul Muzeului Pedagogic (Șoseaua Cristianului nr 1-3), din Brasov. „Zborul” este cea mai noua expozitie, in care cei mici vor descoperi istoria aviatiei si vor invata despre principiile fizice ale zborului. Expozitia…

- Acest format, care implica cresterea numarului de meciuri de la 64 la 80, era prevazut din 2026, dar daca va fi votata la Congresul FIFA din 6 iunie, de la Paris, pentru 2022, ar fi nevoie de o tara vecina care sa preia o parte dintre partide, lucru dificil in contextul politic tensionat din zona.…

- Un artist nascut la Alba Iulia și stabilit in urma cu cațiva ani in Franța, organizeaza saptamana viitoare la Paris o expoziție dedicata exclusiv unor artiști romani independenți, aparținand mai multor generații, care traiesc și lucreaza in Romania, Franța sau Anglia. George Bodocan, cunoscut in lumea…

- pentru nevoile din sanatate și educație Fundația Vodafone Romania se alatura ca partener strategic programului Civic Lab, derulat de Code for Romania și avand misiunea de a construi aplicații software pentru diverse proiecte civice din domeniul sanatații și al educației. Fundația Vodafone Romania va…

- Si anul aecsta „se poarta” de Martisor si de Ziua Femeii city breake-urile in marile orase europene, precum Paris, Londra, Roma sau Barcelona, dar s-au adaugat si destinatii exotice, precum Egiptul. Cei...

- Coalitia PSD - ALDE a pierdut majoritatea in Camera Deputatilor, insa la Senat sta deocamdata confortabil. Cum bugetul pe 2019 va fi votat in sedinta comuna a celor doua Camere, Liviu Dragnea va reusi sa incropeasca o majoritate la limita, chiar si fara voturile UDMR

- Iubitorii de caini din Londra au ocazia sa isi duca patrupedele la o expozitie de arta conceputa special pentru acestia, relateaza joi Press Association. National Paw-trait Gallery, o expozitie organizata in cadrul Protein Gallery din Shoreditch, in centrul Londrei, cuprinde portrete expuse…

- Aeroportul international Ataturk din Istanbul, al cincilea ca marime din Europa, isi va inchide portile pentru zborurile de pasageri incepand cu data de 3 martie 2019 si va transfera stafeta catre noul Istanbul Airport, a confirmat luni un purtator de cuvant al operatorului aeroportuar IGA, transmite…