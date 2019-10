Expoziţia de grafică «Blue Thoughts» a artistului vizual Remus Rotaru Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, 1–15 octombrie 2019 Marti, 1 octombrie 2019, la ora 18,00, Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia organizeaza, in prezenta artistului vizual Remus Rotaru, vernisajul expozitiei de grafica «Blue Thoughts». Expozitia va aduce in atentia publicului, in perioada 1–15 octombrie 2019, in Mica Galerie a Institutului, situata in Cannaregio 2212, 30121 Venezia (VE), 25 de lucrari executate de artist in tehnica cyanotypului, creatii originale concepute special pentru a fi expuse cu acest prilej. Lucrarile constituie… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

