- Expozitia „Muzica de acasa – Cum alungam plictiseala” va fi inaugurata de Muzeul Municipiului Bucuresti pe 15 iulie si va fi deschisa pana la finalul editiei de anul acesta a Festivalului International „George Enescu”, urmarind din 1830 evolutia modului in care romanii asculta muzica.

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR) in parteneriat cu Yunus Emre Enstitusu (Institutul Yunus Emre), anunța deschiderea expoziției temporare „Civilizații anatoliene”. Vernisajul va avea loc joi, 4 aprilie 2019, cu incepere de la cu ora 18.00 la sediul MNIR din Calea Victoriei, nr. 12, sector…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova din Ploiesti invita publicul, pe data de 7 martie, la ora 11.00, la sediul uneia dintre sectiile sale – Muzeul „Crama 1777”, din comuna Valea Calugareasca – pentru a participa la vernisajul expozitiei temporare itinerante cu titlul „Simboluri traditionale…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va invita joi, 7 martie 2019, ora 12.00, la vernisajul expoziției Mari fotografi din Transilvania. Secolele XIX-XX. Expoziția a fost inițiata in anul 2018, in contextul aniversarii Centenarului Romaniei Mari, de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș…

- Expozitia temporara "Fetele noi ale armelor vechi", care aduce in atentia publicului o serie de obiecte cu un caracter deosebit din patrimoniul tehnico-militar al Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), realizate si folosite in prima parte a secolului al XX-lea, in special in timpul Primului…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției temporare „Fețele noi ale armelor vechi”. Vernisajul va avea loc joi, 28 februarie 2019, incepand cu ora 17:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București. Expoziția aduce in atenția publicului o serie…

- Expozitie "Lux si opulenta în lumea nobiliara transilvaneana" va prezenta o gama variata de piese de podoaba si de vestimentatie, precum si accesorii personale de mici dimensiuni, decorative, menite sa reflecte tinutele de gala ale lumii nobiliare din Transilvania premoderna.…

- Povestea tricolorului de la Lupșa, care a insotit delegatia comunei la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, in 1918, este cunoscuta deja. Astazi, 18 ianuarie, la Muzeul Național de Istorie a Romaniei a avut loc un moment emțtionant, un arc peste timp. Tricolorul care a insotit delegatia comunei…