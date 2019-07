Luni, 8 iulie 2019, la ora 19,00, Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia organizeaza, in prezenta artistei, vernisajul expozitiei de arta contemporana «Loc/Amprenta – Pamant primordial» a pictoritei Ileana Stefanescu (Ile Stefi). Expozitia va aduce in atentia publicului, in perioada 8–19 iulie 2019, in Mica Galerie a Institutului, situata in Cannaregio 2212, 30121 Venezia (VE), cateva zeci de lucrari, executate in tehnici mixte pe carton sau panza. «Locul», «amprenta», «pamantul primordial», definesc pentru Ile Stefi planul fundamental pentru constructia complexa a cautarii…