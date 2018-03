Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Bucovinei Suceava in colaborare cu Muzeul National al Unirii – Alba Iulia si Muzeul National de Istorie al Moldovei – Chisinau, Republica Moldova organizeaza incepand cu data de 27 martie 2018, expozitia CENTENARUL ROMANIEI MARI. Realizata simultan in Suceava, Alba Iulia si Chisinau, expozitia…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, de la PSD, si presedintele Raionului Orhei, Tudor Golub, au semnat duminica un protocol de infratire, context in care edilul bucurestean a declarat ca "tavalugul" deja a inceput, iar la finalul drumului ar trebui sa se regaseasca reintregirea Romaniei Mari."Este…

- Cea mai ampla manifestație din Anul Centenar a avut loc duminica la Chișinau. 100.000 de participanți la Marea Adunare Centenara, veniți din intreaga Republica Moldova, au stabilit planul de acțiuni pentru anul 2018, care vizeaza unirea cu Romania. Consultarea publica din municipiul Chișinau pe tema…

- Evenimentul a inceput cu un spectacol folcloric, dupa care a fost intonat imnul de stat al Romaniei, la final, zecile de mii de particpanti scandand indelung "Unire!!". Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt…

- Pe 27 martie, la ora 18.30, la Suceava, Alba Iulia și Chișinau va incepe vernisajul expoziției „Centenarul Romaniei Mari”. Expoziția a fost realizata de Muzeul Bucovinei in colaborare cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Muzeul Național de Istorie al Moldovei din Chișinau. Muzeul Bucovinei…

- Primele 43 de proiecte pentru Centenar au fost aprobate. Unele au fost insa chiar de ras. Carte despre bolile romanilor sau campionat de fotbal intercomunal, idei pe care George Ivașcu le-a gasit la ministerul Culturii și care au fost, bineințeles, respinse. Altele, precum monumentul Marii Uniri de…

- Expozitia temporara „Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu Romania” va fi vernisata, joi, de la ora 13.00, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) din Bucuresti. Expozitia va fi deschisa la MNIR in perioada 29 martie – 30 iunie, putand fi vizitata de miercuri pana duminica, intre orele…

- In septembrie 1944, a patruns in județul Alba, venind dinspre Sibiu, ”glorioasa” armata ”eliberatoare” Sovietica, in realitate grupuri de soldați infometați cu apucaturi de barbari. Istoricul Tudor Roșu, de la Muzeul Național de Istorie din Alba Iulia, a descris pe larg episodul intr-un articol publicat…

- Muzeul Bucovinei Suceava, in colaborare cu Muzeul National al Unirii - Alba Iulia si Muzeul National de Istorie al Moldovei – Chisinau, Republica Moldova organizeaza, incepand cu data de 27 martie 2018, expozitia "Centenarul Romaniei Mari". Realizata simultan in Suceava, Alba Iulia si Chisinau, ...

- Nu dau doi bani pe profețiile sumbre care ne spun refacerea României Mari, în granitele ei de la Tisa la Nistru, ar costa prea mult si n-ar fi posibila nici din punct de vedere politic. Eu sunt un om de afaceri, pragmatic prin defintie, dar va spun ca, pentru a atinge un obiectiv…

- Expoziția ”Maramureșeni la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918”, din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș a fost locul in care marti, 20 martie, seniorii Asociației C.A.S.P.E.V. au marcat implinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Dupa descrierea contextului istoric, realizata…

- Primarii, administratorii oraselor si alti reprezentanti ai institutiilor publice intalnesc pe 23 martie, la Iasi, in cadrul Dezbaterii Smart City 2018-2020, cele mai bune solutii pentru transformarea oraselor in unele prietenoase cu locuitorii, turistii si mediul de afaceri. Evenimentul se va desfasura…

- Uniunea Salvati Romania sustine ferm integrarea europeana a Moldovei in contextul european, alaturi de Romania, a declarat, duminica, presedintele USR, Dan Barna, dupa intalnirea cu mai multi primari din Republica Moldova. "Dincolo de asta, in acest moment, mi se pare ca orice afirmatie este…

- In anul centenarului Marii Uniri, Muzeul Bucovinei organizeaza, la Muzeul de Istorie, expoziția „Centenarul Romaniei Mari", triplex Chișinau – Suceava - Alba Iulia. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat ca expoziția, care va fi deschisa pe 27 martie, cuprinde 13 panouri (fotografii ...

- Vlad Plahotniuc ii raspunde dur unui reprezentant OSCE care a facut declaratii ofensatoare la adresa Moldovei si a moldovenilor. Plahotniuc sustine ca Republica Moldova nu va renunța la retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țarii, deoarece aceasta este o prioritate a autoritaților de la Chișinau.…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- ''Nota lui Wilson (presedintele SUA in perioada 1913 - 1921 - n.r.) catre Romani!'', document prin care, la 8 noiembrie 1918, se arata ca guvernul american recunoaste dreptul poporului roman de a-si implini aspiratiile de unitate nationala, este Exponatul lunii martie la Muzeul National…

- România urmarește pâna la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acorda Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- Buzoianca Diana Toma a reușit sa ii impresioneze pe vecinii moldoveni cu impresionanta sa colecție de costume tradiționale, expuse, zilele acestea, la Muzeul National de Arta al Moldovei. Expozitia de costume tradiționale romanești cu genericul „Zestrea Domniței D’ IA” a fost vernisata ieri la Muzeul…

- Miercuri, 7 martie, cu incepere de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii februarie, „Nota lui Wilson catre Romani!”. Cu aceasta ocazie va fi expusa Nota lui Woodrow Wilson, presedintele Statelor Unite ale Americii, redactata la 5 noiembrie 1918. In…

- Puterea politica din Republica Moldova trebuie sa se dezvolte, iar partidele politice trebuie sa-și ridice ratingul singure, nu doar pe fonul popularitații Uniunii Europene, a Rusiei sau a Uniunii Eurasiatice. Declarația a fost facuta de Natalia Stercul, director de Programe…

- In cadrul vizitei sale la Chisinau pe platforma Conferintei interparlamentare „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente” spicherul Radei Supreme a Ucrainei, Andrei Parubii, a solicitat organizarea primei sedinte a Adunarii trilaterale Ucraina -…

- Expozitia itineranta „Ștefan cel Mare. Din istorie in vesnicie", realizata de Muzeul Bucovinei Suceava si Muzeul National de Istorie a Romaniei Bucuresti, a fost vernisata, joi, 1 martie a.c., la Palatul Culturii din Iasi, in spatiile Muzeului de Istorie. La momentul festiv, judetul ...

- O piesa exceptionala, reprezentand o gravura a Columnei lui Traian, a fost donata Muzeului Național de Istorie. Realizata in atelierul marelui arhitect și gravor italian Giovanni Battista Piranesi, lucrarea are aproape 3 metri lungime și 6 placi distincte, unite intre ele.

- In urma unui raport emis de Consiliul Uniunii Europene cu privire la evoluțiile din Republica Moldova, liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a facut unele precizari, noteaza Noi.md. Politicianul i-a asigurat pe partenerii europeni ca au in guvernarea de la Chișinau un interlocutor serios, dar și ca reformele…

- Muzeul National Cotroceni, in colaborare cu Muzeul de Arta Vizuala Galati si Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos, va invita la vernisajul expoziției de fotografie "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari",…

- Alba Iulia este in centrul atentiei, in Anul Centenarului, la Targul de Turism al Romaniei, editia de primavara, ce se desfasoara la Romexpo Bucuresti, in perioada 22-25 februarie. Muzeul National al Unirii din Alba Iulia are un stand special, orasul fiind promovat ca destinatie distincta de vacanta,…

- Congresul Statelor Unite ale Americii ar putea vota un document de susținere a țarii noastre. Site-ul instituției a publicat proiectul unei rezoluții înaintata de congresmenii David Price și Pete Olson, care presupune intensificarea relațiilor cu Republica Moldova și susținerea integritații…

- Dupa deschiderea expoziției „Romanii și Marele Razboi”, la Muzeul Huis Doorn, am ramas cu un sentiment de implinire și de bucurie, la care au contribuit mai multe elemente: locul, care este unul cu adevarat special; nici nu se putea o „potriveala” mai mare decat sa prezinți o astfel de expoziție…

- Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko, face apel catre forțele politice din Republica Moldova sa se dezica de fenomenul presiunii asupra diferitor oameni la nivel local, regional, din motive politice sau din alte interese. Apelul a fost facut în cadrul emisiunii unei emisiuni…

- Expozitia foto-documentara "Romanii si Marele Razboi" s-a deschis joi la Muzeul Huis Doorn din Olanda, informeaza un comunicat de presa transmis de Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR). Evenimentul este organizat de MNIR, in colaborare cu Institutul Cultural Roman la Bruxelles si Ambasada Romaniei…

- Principala problema și principalul impediment în dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova este corupția. Declarația a fost facuta de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, James Pettit, în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune…

- Cluj-Napoca, Brasov, Sibiu si Alba Iulia sunt orasele pe care britanicii de la Culture Trip le recomanda turistilor din intreaga lume, intr-un articol intitulat „11 locuri pe care sa le vizitezi in Transilvania care nu sunt Castelul lui Dracula”. Primul oras recomandat este Clujul, care este descris…

- Unele dintre cele mai crude instrumente de tortura din Evul mediu au fost expuse la Chisinau. Obiectele au fost aduse in Moldova de un polonez, care a reusit sa le adune de la mai multi colectionari cu renume din Europa. Expozitia a fost deschisa la Muzeul National de Istorie.

- Ieri, 6 februarie, sculptorul unghenean Ion Zderciuc, și-a lansat propria expoziție de lucrari realizate in perioada anilor 1974-2017. Expoziția conține peste 57 de lucrari, informeaza moldpres.md. [caption id="attachment_39980" align="alignleft" width="432"] Foto: moldpres.md[/caption] La lansarea…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a prezentat, miercuri, exponatul lunii februarie – Credenționalul lui Vasile Goldiș. Credenționalul lui Vasile Goldiș este unul dintre cele mai importante documente deținute de muzeul albaiulian referitoare la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. El face parte…

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei va gazdui expoziția internaționala „Instrumente medievale de tortura", organizata de Societatea ARANEUS din Polonia. Evenimentul se va desfașura in perioada 10 februarie – 31 mai 2018.

- Consiliul Judetean Dambovita si Complexul National Muzeal “Curtea Domneasca” Targoviste in parteneriat cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Muzeul National de Istorie a Romaniei, prelungesc perioada in care poate fi vizitata Expozitia „Aurul si argintul antic al Romaniei”, pana la data…

- Expoziția este organizata de Memorialul Ipotești in parteneriat cu Consiliul Județean Botoșani, Muzeul de Istorie a Moldovei (Republica Moldova), Centrul de Cercetare a Genocidului și a Rezistenței din Lituania și Muzeul Victimelor Genocidului (Lituania) și va fi prezentata de conf. univ., dr.…

- Consiliul Judetean Dambovita si Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste in partene-riat cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Muzeul National de Istorie a Romaniei, prelungesc perioada in care poate fi vizitata expozitia „AURUL SI ARGINTUL ANTIC AL ROMANIEI”, pana la data…

- Spectacole: Mireasa Țarului - 16:00, Teatrul National de Opera si Balet Maria Biesu RM, Chișinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 152 Expoziții: Expozitia „Natura. Omul. Cultura” (Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala, Chișinau, str. Mihail Kogalniceanu, 82) Diorama „Operatia Iasi-Chisinau.…

- Spectacole: Чужая жена и муж под кроватью – 18:00, Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. Cehov”, str. Vlaicu Pircalab, 75 Expoziții: Expozitia „Natura. Omul. Cultura” (Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala, Chișinau, str. Mihail Kogalniceanu, 82) Diorama „Operatia Iasi-Chisinau. 1944” (Muzeul…

- Igor Dodon, despre unirea Republicii Moldova cu Romania. „Unirea Republicii Moldova cu Romania inseamna razboi civil”, a sustinut presedintele moldovean Igor Dodon, in cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova, liderul de la Chisinau adaugand ca nu va permite lichidarea…

- O expozitie cu fotocopii ale unor rapoarte intocmite inainte de 1989 de Securitate in judetul Alba, ne reaminteste ca desi acum e normalitate sa vedem rafturile supermarket-urilor pline sau sa putem vorbi liber, in anii '80 erau foarte greu de gasit in magazine alimente uzuale cum ar fi untul,…

- In Romania de Nord-Est functioneaza 8 spatii de coworking iar in Chisinau sunt active 6 astfel de spatii. De asemenea, tot in din Republica Moldova isi desfasoara activitatea alte 6 incubatoare de afaceri care au ca si scop sporirea antreprenoriatului in orasele in care activeaza.

- Ziua de 24 ianuarie 1859 reprezinta una dintre cele mai importante date din istoria Romaniei, aceasta fiind ziua in care, prin Alexandru Ioan Cuza s-a realizat Unirea Principatelor Romane, prin alegerea sa ca domnitor și al Moldovei și al Tarii Romanești. De atunci, Iașul devine pentru o zi capitala…

- Arta intra in scolile din Cluj Expand este un proiect de educație culturala, artistica și științifica adresat școlilor din oraș și din zona metropolitana. "Școlile sunt invitate sa „adopte" un artist și sa își antreneze mediatori culturali care sa faciliteze întâlniri productive…

- Mandri sa fim romani! Dragi maramureseni, Anul acesta, romanii de pretutindeni sarbatoresc centenarul nasterii statului modern, eveniment major in existenta si definirea identitatii noastre ca natie. Romania de astazi, un stat independent si suveran, membra a Uniunii Europene si a NATO, nu ar fi existat…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) marcheaza celebrarea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane prin expunerea, incepand de miercuri, a unei picturi din colectia de arta plastica a institutiei - „Proclamarea Unirii (24 Ianuarie 1859)”, realizata de Theodor Aman. Unirea Principatelor,…

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizeaza miercuri, 10 ianuarie 2018, vernisajul expoziției „Metalurgia fierului”. Evenimentul va avea loc a avea loc incepand cu ora 11.00, in Palatul Magna Curia din Deva. Expozitia este organizata…