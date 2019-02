Exporturile de vin frantuzesc au atins noi recorduri in 2018 Franta a stabilit anul trecut un nou record in materie de exporturi de vin si alcool, cu o cifra de afaceri de 13,2 miliarde euro, in pofida unei scaderi globale a volumelor si a reculului inregistrat de anumite piete sensibile precum China, informeaza AFP.



Pe fondul incertitudinilor cu privire la Brexit, a riscurilor cu privire la posibilitatea introducerii de taxe pentru vinurile importate in SUA si a negocierilor dificile cu privire la certificatele sanitare in China, "anul 2018 a fost un an plin de incertitudini politice pentru exportatori", a explicat Antoine Leccia, presedintele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serialul "The Murders" de investigatii criminalistice va fi difuzat de DIVA in Franta, Spania, Marea Britanie, Africa, Germania, Polonia si Romania in a doua parte a anului, scrie news.ro.NBC Universal International Networks (NBCUIN) a achizitionat drepturile de difuzare ale serialului "The…

- Europa trebuie sa se trezeasca și sa înțeleaga magnitudinea amenințarilor cu care se confrunta, spune George Soros într-un editorial publicat de "Project Syndicate" și preluat cnbc.com. Înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din primavara lui 2019, investitorul avertizeaza…

- FMI a prezentat luni, în fața elitei economice mondiale reunite la Davos, tabloul unei creșteri mondiale înca solide, dar care încetinește mai repede decât se estima, pe fondul tensiunilor comerciale și a riscurilor politice, precum Brexit în Marea Britanie sau fronda…

- Spania este pe cale de a inregistrarea unui numar record de turisti straini, dupa ce in primele 11 luni din 2018 numarul acestora s-a ridicat la 78,4 milioane turisti, in crestere cu 0,7%, in timp ce cheltuielile au fost "notabil superioare". Cheltuielile totale ale turiştilor străini…

- Gavin Williamson, sustinator al unui Brexit dur, le-a cerut britanicilor sa fie optimisti in legatura cu viitorul tarii lor odata ce Marea Britanie va parasi UE, la 29 martie 2019. ''Acesta este marele nostru moment ca natiune de la sfarsitul celui de-al doilea Razboi Mondial, cand ne vom…

- Startup-ul Revolut a reusit marti sa obtina licenta de banking în Europa, marcând un moment important pentru modul în care jucatorii noi – challengerii – schimba toate sectoarele de activitate, inclusiv cel bancar, potrivit CNBC. Revolut a anuntat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, s-a intalnit joi, la Bruxelles, in marja Consiliului JAI, cu omologii din Bulgaria, Marea Britanie si Germania, printre temele abordate numarandu-se drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, siguranta cetatenilor europeni si fenomenul migratiei.…

- Tesla iși respecta ultima promisiune de a lansa Model 3 pe piața europeana in prima parte a anului viitor. Constructorul american a lansat deja configuratorul pentru Model 3 pe mai multe piețe din Europa, printre care se numara și Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie, Suedia și Norvegia. Cu aceasta…