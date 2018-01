Stiri pe aceeasi tema

- „Intr-un scenariu optimist, sectorul tech romanesc va depasi ponderea de 10% din PIB si o productivitate de cel putin 80.000 euro per om (fata de de 45.000 euro in prezent).“ Exporturile de servicii ale Romaniei au cumulat 17 miliarde de euro in primele zece luni ale anului trecut, in…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. În perioada 1 ianuarie…

- Comisia Europeana (CE) a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent campaniei…

- Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale i s-au rambursat 664 de milioane de euro de catre Comsia Europeana, pentru acordarea avansului aferent campaniei 2017 din platile directe finantate din Fondul European de Garantare Agricola a anuntat, luni, ministerul de resort intr-un comunicat de presa,…

- Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), tara noastra a exportat in primele noua luni ale anului trecut 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat si ele cum era si normal un recul, de 2,5%,…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- In primele 9 luni din 2017, deficitul comercial cu produse agroalimentare s-a majorat cu 79,34%, la 757,34 milioane de euro, in timp ce in perioada similara a anului trecut era de circa 422,27 de milioane de euro. Potrivit datelor MADR, in perioada mentionata au fost importate peste 6,57 milioane…

- In primele 11 luni din 2017 numarul turistilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depasit 11,2 milioane, cu peste 10% mai multi fata de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul National de Statistica. Din numarul total de sosiri, turistilor romani le apartin 77,0%, in timp ce…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale anului in curs, peste 3,879 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 111,4% (458.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- In locul acesteia a fost numit Mihai Darie, potrivit unui anunt postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Mihai Darie a fost numit pe o perioada de 4 ani, iar hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 3 ianuarie 2018. Grupul Electrica a inregistrat in primele 9 luni ale anului…

- Numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, arata un studiu al Asociatiei Romane…

- Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS). Importurile de lemn și pluta s-au cifrat…

- Peste 23,5 milioane de innoptari au fost inregistrate in primele 10 luni ale anului in structurile de primire turistica din Romania, in creștere cu 6,1% fața de perioada similara a anului trecut, in timp ce in luna octombrie au fost consemnate 2,078 milioane innoptari, cu 6,8% mai multe decat in…

- "Mai sunt inca suprafețe de recoltat in zona Transilvaniei, insa producția medie la porumb nu va putea fi influențata. Este cea mai mare obținuta vreodata: 5.800 de kilograme la hectar, aproape 6 tone, și sigur ca va fi și cea mai mare producție totala de porumb boabe a Romaniei", a precizat ministrul…

- Vienna Insurance Group a inregistrat, in primele trei trimestre din acest an, prime brute subscrise in valoare de 373,4 milioane de euro in Romania, in scadere cu 4,7% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In schimb, profitul inainte de impozitare a crescut, in aceeasi perioada, cu aproape…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- Turismul romanesc este in creștere cu aproximativ 10% in 2017, conform datelor oficiale, iar numarul total al turiștilor care aleg destinații din Romania se estimeaza ca va depași in acest an 12 milioane, o valoare care nu a mai a fost atinsa din anul 1990, susține prim vicepreședintele Asociației…

- Vanzarile de autovehicule noi inregistrate in Romania au crescut, in primele 10 luni, cu aproape 11%, comparativ cu aceeași perioada din anul anterior, ajungand la 127.509 de unitați, iar autoturismele reprezinta 83% din totalul livrarilor, respectiv 105.857 de unitați, arata datele Asociației Producatorilor…

- DIGI Communications, compania mama a RCS&RDS, a raportat un profit net de 44,2 milioane euro in primele noua luni din acest an, in crestere de la 17,8 milioane euro in aceeasi perioada a anului trecut. La 30 septembrie, RCS&RDS avea cca. 3,4 milioane de abonati la serviciile de telecomunicatii mobile,…

- Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016,…

- Compania farmaceutica autohtona ‘Antibiotice Iasi’ raporteaza o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane de lei, in primele noua luni din 2017, in crestere cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, cand nivelul a fost de 227,3 milioane de lei, potrivit unui comunicat remis, miercuri,…

- Banca Transilvania a anuntat luni seara pe bursa rezultatele financiare la 9 luni din 2017, care indica un profit net de 780 de milioane de lei, in crestere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut. Banca, numarul doi in Romania, a ajuns la active de 54,9 miliarde de lei, cu o solvabilitate…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua institutie de credit dupa active de pe piata romaneasca, a raportat in primele noua luni un profit net de 779,8 milioane lei, in crestere cu aproape 19%, fata de perioada similara a anului anterior, de 657 milioane lei.De asemenea, banca a inregistrat…

- Primele noua luni ale anului au însemnat pentru Banca Transilvania o perioada de crestere organica, cu rezultate pozitive pe toate liniile de business, proiecte în zona de digital banking si implicare în comunitate. Detalii financiare (comparativ…

- Transportatorul național de gaze Transgaz a raportat în perioada ianuarie - septembrie un profit net de 433.5 milioane de lei. Astfel, profitul este mai mare cu 21% fața de aceeași perioada a anului trecut, de 358.46 milioane de lei.

- Aeroportul International Timisoara anunta cifre record de trafic in primele zece luni ale acestui an, fiind inregistrati peste 1,3 milioane de pasageri si aproape 15.000 de zboruri, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Aeroportul International Timisoara,…

- Resursele de energie electrica au scazut cu 2,5%, iar consumul a scazut cu 0,4% in primele 9 luni din acest an fata de perioada similara din 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 4.9946,1…

- ING Romania a raportat in primele noua luni o crestere de 22% a veniturilor, la 1,05 miliarde lei, generata in principal de cresterea numarului de clienti si a volumelor de credite oferite prin toate liniile de business, in timp ce profitul net s-a majorat cu 35%, la 391 milioane lei. Dupa…

- R. Moldova a importat, in primele noua luni ale anului curent, marfuri in valoare de peste 3,438 de milioane de dolari, cu 18,8% mai mult decat in perioada similara a anului trecut. In aceeași perioada, exporturile produselor din R. Moldova s-ar cifrat la peste 1,651 de milioane de dolari, cu 15,3%…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a raportat pentru primele noua luni un profit net de 9,56 milioane lei, de 221 ori mai mare comparativ cu peroada similara a anului trecut, cand a inregistrat un rezultat pozitiv de 43.138 lei, potrivit raportului transmis luni Bursei…

- Pretul oualor a crescut la poarta fermei cu 24% in octombrie 2017, comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta situatie fiind determinata de "criza fipronilului" din luna august, care a distorsionat piata in unele state membre ale Uniunii Europene, sustin crescatorii de pasari din Romania.…

- La o dezbatere pe teme agricole, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a anuntat, luni, ca zona montana va beneficia de un sprijin financiar anual de 100 de milioane de euro, incepand din 2018, in baza unui program dedicat, care se va derula pe o perioada de 10 ani si pentru care…

- In primele trei trimestre ale anului 2017, Orbis Hotel Group, prezent și in Romania, a avut o creștere de 6,3% a vanzarilor nete de pana la 258,8 milioane euro și o creștere a EBITDAR de 10,4% (pana la 97,8 milioane euro) fața de 9 milioane in primele noua luni din 2016, a anunțat compania. EBITDA operațional…

- Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 294,6 milioane lei, in scadere cu 5% fata de perioada similara a anului trecut, de…

- Veolia se afla in centrul unui scandal uriaș de corupție in Romania, dupa ce filiala sa locala, compania de apa și canalizare Apa Nova, a fost acuzata de mituirea autoritaților locale pentru aprobarea unor prețuri mai mari pentru serviciile sale, informeaza euractiv.com Apa Nova, din care…

- Sala Polivalenta Cluj-Napoca va purta numele Bancii Transilvania, dupa ce Consiliul Local al municipiului a avizat favorabil protocolul care prevede ca aceasta banca va achita 600.000 de euro pe o perioada de 5 ani, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul Salii Polivalente Cluj-Napoca,…

- Ajungand la un deficit comercial de peste 1 miliard de euro in primul semestru al acestui an, Romania a importat produse agroalimentare de aproape 3,5 miliarde de euro, in creștere cu 17% fața de perioada similara din 2016. In privința exporturilor, in aceeași perioada acestea au fost cu 4,5% mai mari,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele opt luni ale anului un deficit de 4,04 miliarde euro, comparativ cu 2,65 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, a anuntat luni BNR. Ca structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit de 7,1 miliarde euro (cu…

- Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a anunțat recent ca municipiul se afla, în continuare, în fruntea clasamentelor cu cea mai mare creștere turistica din țara.”Cluj-Napoca isi pastreaza locul fruntas in topul oraselor din Romania cu cea mai mare crestere turistica…

