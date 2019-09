Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor publicate de grupul rus Gazprom, exporturile de gaze rusesti spre Turcia, cea mai mare piata din regiune, au scazut cu 36% in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara din 2018, in timp ce exporturile spre Grecia si Bulgaria s-au redus cu 12,7% si, respectiv,…

- Europa imbogațește Gazprom. Profitul gigantului rus a crescut cu peste 30% Grupul rus Gazprom a inregistrat o crestere de 32,4% a profitului net in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, gratie majorarii vanzarilor de gaze naturale. Conform rezultatelor publicate…

- Grupul rus Gazprom a inregistrat o crestere de 32,4% a profitului net in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, gratie unei majorari a veniturilor realizate din vanzarile de gaze naturale, informeaza AFP. Conform rezultatelor publicate joi, grupul controlat…

- Conform rezultatelor publicate joi, grupul controlat de statul rus a inregistrat in primele sase luni ale acestui an un profit net de 878,6 miliarde ruble (11,9 miliarde euro la cursul de schimb actual), fata de 663,5 miliarde ruble in aceeasi perioada a anului trecut. In ceea ce priveste cifra de…

- "Turcia, unul din cei mai importanti aliati NATO, o punte cruciala intre Europa si Orientul Mijlociu, a inceput procesul lent dar sigur de sinucidere strategica. In ciuda tuturor avertismentelor SUA si a nemultumirii aliatilor, presedintele Recep Tayyip Erdogan, un islamist cu accese autoritare,…

- Azerbaidjanul și Turcia impartașesc o vasta experiența in punerea in aplicare a unor proiecte comune de energie și transport pe scara larga. Turcia este principalul importator al gazului din Azerbaidjan. Țara a importat in anul 2018 7,5 miliarde de metri cubi de gaz natural din Azerbaidjan.…

- NATO a aprobat miercuri o serie de masuri politice si militare pentru a raspunde amenintarii noilor rachete SSC8 desfasurate de Rusia cu incalcarea unui tratat semnat in 1987, a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. "Tarile NATO isi vor intari apararea antiracheta (...)…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…