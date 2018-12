Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a anuntat ca in 2018 grupul si-a majorat productia de gaze naturale cu 5,4% pana la 497,6 miliarde metri cubi in timp ce exporturile spre Europa si Turcia au crescut cu 3,4% pana la 201 miliarde metri cubi. “Dupa cum vedem, cererea pentru gazele naturale…

- Bulgaria va merge mai departe cu implementarea planurilor de constructie a unui nou conector de gaze cu Turcia, prin care vor fi transportate catre Europa gaze rusesti livrate prin gazoductul TurkStream, ocolind Ucraina. Parlamentarii bulgari au votat favorabil decizia ce permite companiei…

- Noul gazoduct din Rusia va fi operational in 2019 si va transporta 31,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, a anuntat luni presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care a participat, alaturi de omologul sau rus Vladimir Putin, la o ceremonie ce a marcat finalizarea unei noi sectiuni…

- Grupul rus Gazprom a exportat spre Romania o cantitate de 917 milioane metri cubi de gaze naturale, in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 32% comparativ cu cele 690 milioane metri cubi de gaze naturale exportate in perioada similara a anului trecut, arata datele statistice publicate miercuri…

- Aceste date arata o crestere constanta a exporturilor de gaze ale Gazprom spre Romania in ultimii patru ani, de la 59 milioane metri cubi in primele noua luni ale anului 2015, la 458 milioane metri cubi in primele noua luni ale anului 2016, la 690 milioane milioane cubi in 2017 si la 917 milioane…

- Presedintele Muntenegrului Milo Djukanovic a deplans, intr-un interviu acordat cotidianului francez Le Figaro, 'lipsa entuziasmului Uniunii Europene' fata de Balcani, de care ar putea beneficia Rusia si Turcia, relateaza AFP. 'Problema fundamentala este lipsa entuziasmului UE fata de noi'…

- Directorul financiar al Raiffeisen Bank International (RBI), Martin Gruell, a declarat, vineri, ca se așteapta pentru acest an la caștiguri record in Romania, un profit de peste 100 de milioane de euro in Ucraina și la continuarea dezvoltarii pe piața din Rusia, relateaza site-ul agenției Reuters.De…

- Una dintre cele mai mari companii poloneze de stat, PGNiG a incheiat un acord pe 20 de ani prin care va cumpara gaze naturale lichefiate din SUA. Oficialii polonezi spun ca vor plati pentru aceasta energie cu un sfert mai putin decat pentru gazele importate din Rusia si vorbesc despre un impuls dat…