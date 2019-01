Exporturile de gaze naturale rusesti spre Europa au atins un nou record in 2018, pentru al treilea an consecutiv

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Europa au stabilit un nou record in 2018, in pofida tensiunilor diplomatice si a dorintei Uniunii Europene de a-si reduce dependenta de Rusia, conform cifrelor publicate vineri de grupul rus Gazprom, informeaza AFP. Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller,…

- Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a anuntat ca in 2018 grupul si-a majorat productia de gaze naturale cu 5,4% pana la 497,6 miliarde metri cubi in timp ce exporturile spre Europa si Turcia au crescut cu 3,4% pana la 201 miliarde metri cubi. “Dupa cum vedem, cererea pentru gazele naturale…

- Noul gazoduct din Rusia va fi operational in 2019 si va transporta 31,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, a anuntat luni presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care a participat, alaturi de omologul sau rus Vladimir Putin, la o ceremonie ce a marcat finalizarea unei noi sectiuni…

- Grupul rus Gazprom a exportat spre Romania o cantitate de 917 milioane metri cubi de gaze naturale, in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 32% comparativ cu cele 690 milioane metri cubi de gaze naturale exportate in perioada similara a anului trecut, arata datele statistice publicate miercuri…

- Gazprom a anuntat luni ca un tribunal elvetian a emis un ordin ce prevede blocarea platilor de la operatorii gazoductului Nord Stream, ca parte a disputei legale dintre producatorul rus de gaze naturale si compania ucraineana Naftogaz, transmite Reuters. Toate platile de la Nord Stream AG…

- Grupul rus Gazprom intentioneaza sa inceapa constructia sectiunii terestre a celei de-a doua linii a gazoductului TurkStream in 2019, a declarat joi vicepresedintele Gazprom, Alexander Medvedev, transmite RIA Novosti. "Constructia sectiunii offshore a celei de-a doua linii a gazoductului TurkStream…