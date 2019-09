Stiri pe aceeasi tema

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…

- Conform statisticii, in anul 2017 in unitatile de cazare turistica din Romania erau 338.791 paturi, fata de 326.098 paturi in 2016, in timp ce in Bulgaria erau 348.724 paturi, comparativ cu 328.264 paturi in anul 2016.Dupa acest indicator, Romania se situa in anul 2017 cu mult in urma tarilor…

- Pe de alta parte, importurile de fructe s-au cifrat la 221,1 milioane de euro (minus 12,8%), rezultand un deficit de 210 milioane de euro. Din totalul exporturilor de fructe comestibile, 85,6% au avut ca destinatie tari din Uniunea Europeana, acestea insumand 9,5 milioane de euro. Principalele…

- Tarile membre UE care au acordat cel mai mare numar de cetatenii in 2017 au fost Italia (18% din total), Marea Britanie (15%), Germania si Franta (cate 14%), Suedia si Spania (cate 8%).In 2017, Romania a acordat cetatenia sa pentru 6.804 de straini.Principalii beneficiari ai primirii…

- Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 161,1 milioane de euro (plus 28,8%), rezultand un excedent de 555,3 milioane de euro. Exporturile de porumb au totalizat 391,4 milioane de euro, reprezentand 1,7% din total exporturi, iar cele de grau si meslin 310,94 milioane de euro…

- Producția de porumb raportata de Romania a fost cea mai mare din Uniunea Europeana pe anii 2017 și 2018, iar Comisia Europeana suspecteaza ca statisticile au fost umflate din motive politice. Comisia Europeana i-a cerut ministrului agriculturii, Petre Daea, sa corecteze cifrele. Petre Daea a recunoscut…

- In 2018, populatia a crescut in 18 state membre si a scazut in zece. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Malta (plus 36,8 la mia de rezidenti), Luxemburg (plus 19,6 la mie), Irlanda (plus 15,2 la mie), Cipru (plus 13,4 la mie), Suedia (plus 10,8 la mie), Slovenia (plus 6,8 la mie), Belgia…

- Romania a exportat in primul trimestru al acestui an cereale in suma de 576,9 milioane de euro, cu 22,6% mai mult comparativ cu perioada similara din 2018. Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 122,8 milioane de euro (plus 33,8%), rezultand un excedent de 454,3 milioane de euro.…