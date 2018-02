Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Bank a concediat 250 de persoane din cadrul segmentului de back-office si din cadrul bratului de investitii, incat cel mai mare creditor german incearca sa reduca in continuare cheltuielile pentru a opri declinul inregistrat in ultimii ani, potrivit Bloomberg. Reducerile de personal…

- In lumea Bancilor Centrale, arestarea unui guvernatoru nu este un eveniment curent, ci mai mult o exceptie, si de aceea aceasta stire este pe primul loc la Bloomberg, mai ales ca Ilmars Rimsevics este si membru in boardul BCE, a doua banca centrala a lumii dupa FED- Banca Centrala Americana. Avocatul…

- Romania a inregistrat in primele 10 luni din 2017 un excedent de 1,33 miliarde euro in comertul international cu mobila si parti ale acesteia, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Exporturile au totalizat 1,861 miliarde euro, o valoare cu 2% mai mare fata de cea…

- Guvernul polonez lucreaza la un program de pensii furnizate de angajator, care potrivit autorului va creste sumele economisite anual cu 20 de miliarde de zloti (sase miliarde de dolari) si va consolida si piata de capital din Varsovia, transmite Bloomberg.

- Compania producatoare de armament Remington Outdoor Co a fost timp de doua secole un simbol al culturii americane de arme a declarat ca va depune o cerere de protectie impotriva falimentului, cedand unei crize economice inrautatite de toate lucrurile, un presedinte care a sustinut cu fermitate dreptul…

- Skoda Octavia poate fi achiziționata in Cehia cu ceasuri de bord digitale pentru circa 350 de euro, potrivit datelor disponibile in configuratorul marcii. Un anunț oficial pe marginea acestui subiect este așteptat in martie.

- Milioane de familii il sarbatoresc vineri pe Zeul Bucatariei sau al Casei, o traditie milenara ce are loc in fiecare an cu o saptamana inainte de Anul Nou Chinezesc si pentru care se pregatesc mancaruri traditionale si se servesc bauturi ca ofranda pentru aceasta divinitate, relateaza EFE. Potrivit…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu aproape 30%, anul trecut, la peste 12,95 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS). “În anul 2017, exporturile şi importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016.…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Primii cinci cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 16,3…

- Scaderea masiva inregistrata de piata criptomonedelor care a sters aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea totala de piata a acestora in ultima luna, ar putea deveni din ce in ce mai agresiva, crede directorul global de cercetare investitionala al Goldman Sachs, potrivit Bloomberg.…

- Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat in aceasta seara ca in ultimele 6 luni a primit doua propuneri extrem de interesante. Una de a prelua marea rivala Dinamo, iar alta, sa cumpere clubul CFR Cluj, rivala...

- Averile celor mai bogati 500 de oameni din lume s-au micorat cu circa 114 miliarde de dolari, in urma scaderii inregistrate de bursa de la New York, de luni seara. Warren Buffet, CEO-ul Berkshire Hathaway Inc., al treilea cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,1 miliarde de dolari. Berkshire…

- Indicele BET al bursei din Bucuresti are o cadere de 3,7%, iar cele 13 companii din componenta indicelui au caderi ce trec si de 5%. Asta, dupa ce indicele bursier Dow Jones a avut luni o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008. Pietele bursiere din Asia si Orientul…

- Apple si-a linistit investitorii cu ultimele rezultate transmise care arata o cerere in crestere pentru modelul iPhone X, si le promite acestora sa-si directioneze cash-ul catre dividende si achizitii. Actiunile companiei au crescut cu 3% dupa acest anunt, potrivit Bloomberg. Pretul mediu…

- Raportul de audit financiar la Consiliul Județean Cluj pe anul 2016 arata dimensiunea dezastrului din instituție. În 2016, Consiliul Județean Cluj a avut doi președinți, Marius Mînzat și Alin Tișe, ambii din PNL. Din start, auditorii menționeaza în raport faptul ca “din…

- Transportul public din municipiul Suceava ar putea fi asigurat chiar de anul acesta, partial, cu vehicule electrice. Asta deoarece Primaria Suceava urmeaza sa cumpere cinci microbuze electrice, care sa sporeasca parcul auto al TPL.„Din economiile facute la implementarea proiectelor pe fonduri ...

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost inselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce Bloomberg a dezvaluit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta din lumeai mondena, Zhanna Volkova.

- Tara noastra a importat 59.369 tone de rosii in primele noua luni din 2017, o cantitate aproape identica fata de aceiasi perioada din 2016 (59.075 tone). Asta in timp ce exporturile au fost de-a dreptul dramatice de nesemnificative, respectiv 262,2 tone ?!!, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare,…

- ♦ Zona euro a inregistrat anul trecut cea mai puternica crestere economica din ultimii 10 ani. Uniunea Europeana, adesea o sursa de crize economice si politice, s-a vazut acoperita cu laude la Forumul Economic Mondial de la Davos, locul unde elita politica, de business si academica a lumii…

- Bitcoin a coborat miercuri sub nivelul de 10.000 de dolari, valoarea sa fiind cu 50% sub maximul record atins in urma cu doar o luna, ca urmare a atentiei tot mai mari data de autoritatile de reglementare monedelor virtuale, dar ulterior a recuperat pierderile, transmite Bloomberg, scrie News.ro.

- China va exporta de patru ori mai mult petrol in 2018, planuind o crestere cu 31%, in comparatia cu cea de 7% de anul trecut, potrivit Bloomberg. Acestea sunt considerate a fi vesti proaste pentru procesatorii din restul Asiei, de la Coreea de Sud si Japonia, pana la India, acestia fiind…

- Marile realizari ale Guvernului PSD-ALDE, care se lauda cu o creștere economica record în 2017, sunt puse într-o lumina mai apropiata de adevar de o analiza a economiștilor de la Bloomberg. Degeaba ai statistici luminoase daca puterea de cumparare stagneaza.

- Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele trei trimestre din 2017, din exporturile de animale vii in spatiul intra si extracomunitar, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2016, cand incasarile au totalizat aproape 275 de milioane de euro, potrivit balantei comerciale…

- Daca sunteți interesați de oferte ceasuri Fossil, trebuie sa vedeți reducerile pe care vi le-au pregatit cei de la Elefant.ro, unul dintre cele mai importante magazine online din România.

- Compania Apple a anuntat ca dezvoltatorii care au creat aplicatii si jocuri pentru sistemul de operare iOS au generat incasari de 26,5 miliarde de dolari in 2017, potrivit Quartz. Cifra arata o crestere de 30% fata de 2016, si depaseste veniturile anuale inregistrate de companii precum Starbucks,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg. Desi opt dintre cei 13 economisti care au participat la…

- O societate comerciala din Rusia a intrat in acționariatul societații comerciale care deține, printre altele, pachetul majoritar de acțiuni la Libra Bank și mai multe site-uri cu ar fi Ziare.com sau 220.ro.

- Increderea in zona euro a continuat sa avanseze la sfarsitul anului 2017, depasind un nivel care nu a mai fost atins din anul 2000, noteaza bloomberg.com. Indicele de incredere, masurat de Comisia Europeana, a atins cel mai inalt nivel de la sfarsitul anului 2000, in decembrie 2017. Nivelul…

- Perceptia generala este ca relatiile comerciale dintre Iran si Germania se rezuma la petrol si automobile, insa aceasta este incorecta, arata Michael Tockuss, presedinte al Camerei de Comert Germano-Iraniene, DIHK, citat de Deutsche Welle. Iranul, cu o populatie de 80 de milioane de locuitori, …

- Volumul investitiilor in sectorul IT din Europa a scazut la 35 de miliarde de dolari in 2017, in comparatie cu tranzactiile americane care depasesc 200 miliarde de dolari in 2016-2017, potrivit datelor colectate de Bloomberg. Cel mai mare acord european privind tehnologia, din acest an,…

- Preturile petrolului sunt aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani și jumatate, dupa o explozie produsa la un oleoduct care aprovizioneaza cel mai mare terminal de export din Libia, incident care a redus productia acestei tari, transmite Bloomberg.Contractele futures pentru petrolul…

- „Afacerea” Microsoft a fost gandita ca „moneda de schimb” pentru pagubele produse companiilor americane de piața romaneasca de soft, care din anii \\\'90 pana in anii 2000 pirata 80 la suta din softurile instalate, este ipoteza pe care Florin Ghiulbenghian o lanseaza intr-o postare pe Facebook. In aceasta…

- Goldman Sachs, una dintre cele mai mari banci de pe Wall Street, vrea sa infiinteze o platforma de tranzactionare a monedelor virtuale precum bitcoin, au declarat persoane apropiate situatiei, scrie Bloomberg.

- Ani de zile s-au tesut legende in jurul sau, dar abia de curand misterul acestui accesoriu a fost lamurit. Acum, dupa decesul Regelui, publicatia Bloomberg dedica un editorial ceasului Regelui Mihai I al Romaniei, textul fiind preluat din Hodinkee,...

- Regele Mihai ar fi fost deținatorul unui ceas de o valoarea inestimabila. A fost realizat de unul dintre cei mai renumiți ceasornicari din lume și este atat de rar, incat doar cateva persoane au un astfel de ceas. Valoarea lui este cu atat mai mare cu cat s-a crezut inițial ca obiectul a disparut inca…

- Ford EcoSport produs in Craiova a inceput sa fie livrat clientilor din pietele europene, in vederea lansarilor locale din fiecare tara, care vor avea loc in ianuarie 2018. Pe poarta fabricii Ford Craiova au iesit deja peste 600 de unitati Ford EcoSport, ele fiind incarcate in trenuri pentru a fi exportate.

- O exploziie a unui hub de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, a perturbat fluxurile de gaze din Rusia catre estul și vestul Europei. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, transmite Bloomberg. "Gazprom Export…

- Pe langa toate motivele istorice care l-au plasat in centrul atentiei pe regele Mihai de-a lungul timpului, acesta este cunoscut din cu totul alte motive in cercurile pasionatilor de ceasuri: legendarul sau ceas Patek Philippe ref. 1518, scrie Bloomberg. Modelul 1518 este un ceas…

- Un adolescent de 17 ani a fost arestat preventiv pentru comiterea infracțiunii de furt, iar un altul, de 15 ani, este cercetat in stare de libertate. Potrivit polițiștilor, cei doi, din comuna Homocea, au fost depistați pe raza municipiului Adjud, ei fiind banuiți ca in noaptea de 5/6 decembrie au intrat…

- Ford Motor intentioneaza sa produca din 2020 o noua masina electrica in Mexic, iar la fabrica sa din Michigan (SUA) ar urma sa fie produs din 2021 un vehicul fara sofer. Decizia de a produce un vehicul autonom la fabrica din Michigan este o veste buna pentru regiune, urmand sa fie infiintate…

- Pe cand zona euro se confrunta cu o crestere modesta a salariilor, care-i sta in calea eforturilor de reatingere a stabilitatii preturilor, unele tari din regiune se confrunta cu problema opusa, scrie Bloomberg. Cresterea salariilor din Estonia, Letonia si Lituania se apropie de cel mai ridicat…

- Irlanda si Apple au ajuns la un acord pentru infiintarea unui cont escrow in care sa fie transferate circa 13 miliarde de euro, reprezentand taxe neplatite și pe care UE a ordonat autoritatilor de la Dublin sa le recupereze, a declarat ministrul irlandez de Finante, Paschal Donohoe, relateaza MarketWatch,…

- Presedintele Autoritatii de reglementare a pietelor financiare din Franta (AMF) a denuntat, luni, bitcoin ca fiind "o iluzie periculoasa" si un instrument pentru infractori, pronuntandu-se ferm impotriva criptomonedei, care a depasit pragul de 11.000 de dolari, pentru prima data de la lansare.…

- Politia germana a anuntat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze targul de Craciun din centrul orasului. Conform politiei germane, obiectul gasit continea "material exploziv sau inflamabil", informeaza Digi 24.Un dispozitiv exploziv a fost…

- Intr-o declarație semnata de cei doi președinți ai Camerelor, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, vine un raspuns exploziv pentru Departamentul de Stat al SUA. Cei doi susțin ca este de neințeles poziția SUA și afirma ca au luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul venit de peste ocean.…

- Grupul chinez HNA, cel mai mare actionar al Deutsche Bank, aflat in vizorul autoritatilor la nivel mondial din cauza structurii opace a actionariatului sau, ar putea fi amendat de autoritatile elvetiene, scrie Handelsblatt. O autoritate elvetiana, Swiss Takeover Board, a decis ca grupul…

- Bancile din Europa continentala si-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, si sunt ingrijorate in privinta legalitatii tranzactiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritatii Bancare Europene…

- Politistii de frontiera au depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita un barbat care a incercat sa introduca in tara, fara drept, cinci ceasuri de mana, inscriptionate cu numele unor firme de lux, in valoare totala de peste 200.000 de lei. Citeste si: Inalta Curte, decizie de ULTIMA…

- Sectorul bancar din Europa de Est cunoaște o perioada de ascensiune in condițiile in care cheltuielile de consum au explodat, iar dobanzile incep sa creasca, informeaza Bloomberg. Dupa ce au supraviețuit unui amestec toxic provocat de dobânzi apropiate de zero, restricții…