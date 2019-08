Exporturile de aer din Elvetia ar putea castiga premiul pentru cele mai absurd transport din lume O companie elvetiana care livreaza in Asia aer imbuteliat in Muntii Alpi se numara printre firmele nominalizate in acest an la castigarea unui premiu care este atribuit pentru cele mai absurde transporturi de catre Alps Initiative, un ONG care lupta impotriva transporturilor nesustenabile pentru mediu, transmite DPA.



Desi societatea Swiss Air Deluxe sustine ca produsul sau este benefic pentru plamani, inima si potenta, ONG-ul Alps Initiative a subliniat luni ca livrarea de aer montan din Elvetia unor tari precum Thailanda produce "infinit mai mult" dioxid de carbon decat simpla respirare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

