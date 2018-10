Exportul de plagiat: Romania conduce in topurile imposturii stiintifice Romania este tara cu cele mai multe lucrari stiintifice eliminate din publicatii din cauza incalcarii normelor de buna conduita in cercetare, raportat la totalul fondurilor alocate cercetarii intr-o tara (indicatorul este numar retrageri/dolar alocat cercetarii).



Daca retragerile sunt raportate doar la numarul de articole publicate, Romania ocupa locul doi (cu 10,4 articole la 10.000 de articole), dupa Iran (cu 14 articole retrase la 10.000 publicate), conform unei analize realizate de Scienemag.org.



La nivel global, media eliminarilor de acest gen este de 4 la 10.000 lucrari… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

