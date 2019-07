Stiri pe aceeasi tema

- CFR: Trafic feroviar oprit temporar in vestul tarii Foto: cfrcalatori.ro. Circulatia feroviara este oprita temporar în partea de vest a tarii, pe raza Regionalei Timisoara, între statiile Caransebes si Orsova unde, din cauza furtunilor violente, arborii prabusiti de pe versanti…

- O tanara și-a pus capat propriei vieți la inceputul acestei saptamani, chiar in baia casei parintești din localitatea aradeana Zabrani. Trupul fetei a fost descoperit chiar de catre mama acesteia. Conform aradon.ro, femeia și-ar fi taiat gatul cu un cuțit de dimensiuni mari. Dupa ce a facut descoperirea…

- Tabloul cu portretul uneia dintre personalitatile marcante ale Banatului, Sever Bocu, etalat la Muzeul orasului Lipova, este exponatul pe care l-a ales Complexul Muzeal Arad pentru aceasta luna. Ministrul Banatului Gazetar important, membru marcant al Partidului National Roman si apoi al Partidului…

- Ploile torențiale raman in tot vestul țarii. Un nou cod portocaliu de ploi a fost emis de meteorologi, zeci de localitați din vestul țarii fiind afectate. Aversele torențiale vor cumula 35-40 de l/mp, vor fi frecvente descarcari electrice, grindina de mici și posibil medii dimensiuni și intensificari…

- Vremea extrema continua sa ne dea batai de cap, iar o furtuna cu ploi torențiale și grindina a facut prapad in județul Salaj, care se afla sub avertizare de cod de vant puternic cu aspect tornadic. ​

- Un teribil accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DJ792, in zona hanului Moara cu noroc din apropiere de Ineu, in județul Arad. Un biciclist a fost lovit de o mașina, care mai apoi a plonjat in șanțul de la marginea drumului. La fața locului s-a deplasat echipajul de descarcerare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri dimineața, o informare meteorologica de ploi torențiale și furtuni, valabila pentru vestul, nord-vestul și centrul țarii, precum și pentru zonele de munte. Avertizarea este in vigoare de miercuri pana joi seara, conform Mediafax.Citește…

- Timișoara a gazduit, astazi, un eveniment organizat in premiera in zona de vest a țarii. Este vorba de prima intalnire sub titlul de Forumul aleșilor locali liberali din reședințele județelor din Regiunea 5 Vest, la care au participat Nicolae Robu, primarul Timișoarei, Gheorghe Falca, primarul Aradului,…