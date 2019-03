Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei ale populației, a crescut joi 3,28%, cel mai mare nivel din ultimele trei luni și jumatate, in vreme ce leul s-a depreciat in fața euro pana la 4,7559 lei, potrivit datelor oficiale prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei…

- Mihai Pintilii (34 de ani) revine astazi ca titular pentru FCSB, dupa 5 luni și jumatate de pauza. Acesta va juca in partida cu Hermannstadt, care va avea fluierul de start de la ora 20:00. Mijlocașul a jucat ultima data pentru formația roș-albastra pe data de 2 septembrie 2018, 2-2 cu FC Botoșani,…

- Potrivit datelor primite de la Registrul Auto Roman (RAR), aproape 3.500 de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii RAR, in anul 2018, prezentau pericol iminent de accidente. Registrul Auto Roman a verificat, anul trecut, din punct de vedere tehnic in trafic, 67.807…

- Jumatate din judetele Romaniei se afla sub cod galben de ploi si lapovita, iar la altitudini de peste 1500 de metri, sunt semnalate ninsori si viscol.Atenționarea meteorologica este valabila pana astazi, la ora 14.

- Unul dintre cele mai interesante monumente istorice din zona Banatului montan poate fi vizitat la 110 kilometri de Timișoara. The post Vestul turistic. Cea mai spectaculoasa cale ferata din Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Dacia recheama in service peste 13.000 de masini vandute in Romania. Este vorba despre modele Logan, Dokker si Lodgy. Potrivit unei notificari a producatorului, automobilele ar putea avea o defectiune la airbag-ul din dreptul soferului – ar putea functiona necorespunzator in situatii in care este necesara…

- Daca in privința intenției de vot, PSD sta foarte bine in sondaje, nu același lucru se poate spune despre increderea in liderii formațiunii, arata datele unui sondaj de opinie realizat de CURS inaintea...

- Peste o treime dintre europeni considera ca economia si industria pot contribui la reducerea emisiilor de CO2, in aceasta marja 50% dintre romani fiind de parere ca fiecare cetatean trebuie sa fie responsabil pentru reducerea acestor emisii, arata datele unui studiu realizat de Institutul de Cercetare…