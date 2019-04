Stiri pe aceeasi tema

- Județul Arad incearca sa atraga cat mai mulți vizitatori prin punerea in circuitul turistic a unor obiective neobișnuite, printre care și celule de inchisoare de acum 200 de ani. Consiliul Județean Arad vine cu tot felul de idei care au ca scop atragerea a cat mai mulți turiști in zona. In acest sens,…

- In extremitatea nord-estica a meleagurilor carasene, aproape de granita cu judetul Hunedoara, intr-o zona de o rara frumusete aflata pe drumul dintre Caransebes si Hateg, se afla o comuna alcatuita din patru sate, unde poluarea e un cuvant aproape necunoscut. La granita dintre Banat si Ardeal Satele…

- Complexul Muzeal Arad a ales drept exponat al lunii martie o piesa din colectia Stiintele Naturii, si anume o pasare naturalizata numita Dumbraveanca (Coracias garrulus), o pasare migratoare de talie mijlolie, galagioasa care poate fi intalnita in Romania in timpul sezonului cald, mai ales in dumbravi…

- Percheziții efectuate in vestul țarii de polițiștii de investigații criminale din cadrul IPJ Mureș, cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Hunedoara, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș. Au fost efectuate patru percheziții domiciliare in localitatea hunedoreana Oraștie,…

58 de noi cazuri de imbolnavire cu rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, numarul total al bolnavilor ajungand la 15.915. Cele mai multe...

- Complexul Muzeal Arad a ales drept exponat al lunii februarie un vas zoomorf, modelat in forma de berbec, descoperit la Sagu, pe tronsonul de autostrada Arad – Timisoara, in urma unor cercetari arheologice preventive. Sapaturile au identificat o asezare din epoca tarzie a bronzului (1500-1300 i. Ch.),…

Poliția a fost sesizata, in urma cu mai bine de un an, de catre un barbat in varsta de 33 de ani, despre faptul ca concubina lui...

Durere fara margini intr-o familie din vestul țarii. Baiețelul de șase ani care s-a inecat, la sfarșitul lunii decembrie, intr-un ștrand din Deva, fiind lasat nesupravegheat, a murit la Spitalul Județean Timișoara. Tragedia s-a intamplat in urma cu trei zile, copilul decedand in urma unui stop cardiorespirator.…