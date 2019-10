ExpoCaligrafia Internaţional 2019 - de joi, la ICR O expozitie care reuneste peste 35 de lucrari ale unor renumiti caligrafi romani si straini se va deschide joi, in Sala Mare a Institutului Cultural Roman (ICR). Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, la ExpoCaligrafia International 2019, vor fi prezentate lucrari de exceptie ale renumitilor maestri americani John DeCollibus si Rick Paulus, alaturi de alti profesionisti atat romani, cat si din Japonia, Grecia, Israel, Polonia, Italia, Columbia, Peru, Brazilia, Islanda, Indonesia, Kazahstan, Franta, Rusia, Africa de Sud, India. Expozitia cuprinde si lucrarile apreciate de juriul international… Citeste articolul mai departe pe AgerPres.ro…

Sursa articol: AgerPres.ro

