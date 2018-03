Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Facebook au inregistrat marti, la debutul tranzactiilor pe Wall Street, o scadere de 5,4%, care se adauga declinului de aproape 7% inregistrat luni, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza Reuters.

- Un membru al echipei de acrobati a Cirque du Soleil a murit intr-un spital din orasul american Tampa, unde fusese transportat in urma unui accident petrecut pe scena, in timpul reprezentatiei de sambata seara a spectacolului "Volta", potrivit tmz.com. Yann Arnaud efectua o acrobatie in…

- Potrivit raportului, Finlanda este cea mai fericita tara din lume, tara nordica urcand pe primul loc in acest clasament de pe a cincea pozitie ocupata anul trecut, detronand astfel Norvegia, potrivit Agerpres. Ca de obicei, si in 2018 primele zece locuri ale topului celor mai fericite tari din lume…

- Astfel, compania vrea sa majoreze numarul de restaurante Subway din reteaua de benzinarii Petrom. „Avem 15 magazine deschise in parteneriat cu Auchan in faza de pilot. Am deschis 9 locatii cu Subway si avem alte patru astfel de statii in faza de planificare“, se arata in documentele publice ale companiei.…

- Leasing Automobile Cluj este cel de-al treilea showroom, dupa cel de la Galati si Arad, urmând sa fie deschis unul si la Bucuresti. În trei ani de activitate, compania a livrat peste 400 de autovehicule în aceasta zona a tarii, motiv pentru care a ales sa deschida un punct…

- Moartea unui om al strazii care devenise celebru pentru faptul ca a cantat la pian pe strada e deplansa de mulți locuitori din Edmonton, Canada. Ryan Arcand era obișnuit cu sunetele orașului - mașini care se ciocneau, oameni care țipa, zgomotul traficului - in timp ce locuia in strada.…

- Chiar v-ați hotarat sa faceți Romania de batjocura ?! V-ați facut de rasul lumii cu vizita primului ministru al Japoniei, cu chemarea de urgența din Japonia a ministrului justiției și acum la un post de televiziune de scandal luind in deradere numele o categorie de oameni, care au nevoie de caldura,…

- Compania de Apa ”Someș” a facut unele precizari în legatura cu ”disfunctionalitatile in furnizarea apei care au afectat o serie de strazi din Floresti, azi 6 Martie”. In seara zilei de 5 Martie a.c. ”incepand cu orele 17,00…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca va reveni asupra ideii de a supraimpozita importurile de otel si aluminiu, cu conditia ca un nou acord de liber-schimb nord-american ALENA, de aceasta data "corect", sa fie semnat, scrie AFP.

- Complexul Energetic Oltenia estimeaza pentru luna ianuarie un profit de peste 44 de milioane lei si de alte aproximativ 200 de milioane de lei la nivelul anului trecut, sustinand ca numele companiei "nu poate fi asociat cu insolventa"."Complexul Energetic Oltenia va incheia anul 2017 cu un…

- Economistul Karl Widerquist , profesor asociat in cadrul Universitatii Georgetown din Qatar, a reamintit, referitor la acest subiect, faptul ca in urma cu 10 ani, numai 12% dintre respondentii sondajelor de opinie sustineau ideea unui venit de baza universal. Intre timp, lucrurile s-au schimbat…

- Primaria Șieu-Magheruș este determinata sa recupereze taxele platite de grupul Teraplast in ultimii 10 ani la Primaria Bistrița. Taxele și impozitele au ajuns la sute de mii de lei anual, o adevarata gura de oxigen pentru comuna invecinata cu Bistrița.

- Despre actul de la 23 august 1944 din Romania, s-a scris foarte mult, dar s-au ascuns, cu destula abilitate, poporului roman, unele adevaruri ale acestui act si implicatiile lui, in majoritate nefaste pentru Romania. S-a trecut cu vederea in mod deliberat situatia militara a Romaniei in primavara si…

- SUA a cucerit medalia de aur in proba masculina pe echipe la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, dupa ce a invins Suedia, in finala de sambata, cu scorul de 10-7 (0-0, 0-2, 2-0, 1-0, 0-2, 2-0, 0-1, 5-0, 0-2). SUA a castigat prima sa medalie olimpica de aur in proba masculina…

- Asa cum era de asteptat, tensiunile dintre municipalitatea buzoiana, pe de o parte, si conducerile Companiei de Apa si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, de cealalta, au dat pe dinafara marti, la Adunarea Generala a acestei structuri asociative. Aceasta pentru ca, pe principiul „Cainii…

- Tenismena moldoveana Alexandra Perper a ciștigat primul trofeu al anului. Sportiva de 26 de ani s-a impus la Manacor (Spania), competiție dotata cu premii in valoare de 15 mii de dolari, transmite IPN. Pina in finala, Perper le-a invins pe Federica Bilardo (Italia), Sonya Latycheva (Canada), Joanna…

- Suedia domina in competitia de curling, atat la feminin cat si la masculin, dupa partidele de sambata, la JO de iarna de la PyeongChang. In intrecerea feminina, Suedia a invins cu 8-7 Elvetia, in timp ce la baieti, nordicii au trecut cu 5-2 de Canada. Alte rezultate au fost:…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat ca revolutia fiscala a provocat o pierdere de 12 milioane de euro municipiului pe care il conduce si se intreaba cate lumanari ar putea cumpara de acesti bani, pentru a le aprinde pentru ministrul de Finante. „Recent am avut o discutie cu angajatii Companiei…

- Echipa Canadei, campioana olimpica en titre, a invins la limita, cu 2-1, formatia Statelor Unite, intr-o partida din cadrul Grupei A a turneului de hochei feminin din cadrul JO de iarna de la PyeongChang, disputata joi. Aceasta este a 23-a victorie consecutiva obtinuta de hocheistele canadiene la Jocurile…

- Are Romania in suflet, dar Canada a ajutat-o sa ajunga la Jocurile Olimpice. Alexandra Ianculescu e patinatoare de viteza și a ajuns la Pyeongchang pe cont propriu. A strans bani ca sa se poata antrena, din reclame și carți de bucate.

- Romania a castigat partida disputata impotriva Canadei, in turul I al Grupei Mondiale II din FED Cup, cu scorul de 3-0 si s-a calificat in barajul pentru Grupa Mondiala I. Irina Begu a adus punctul decisiv, duminica, printr-o victorie clara impotriva numarului 319 WTA, Katherine Sebov.

- Cum se simte Simona Halep dupa accidentarea de la Melbourne. ”Dupa doua saptamani, ieri a fost prima zi in care am jucat un pic. Mi-am dat drumul, ma simt bine, dar piciorul mai e un pic umflat”, a explicat Simona Halep. Medicul Ștefan Irimia este cel care a consultat-o pe numarul 2 WTA la Cluj-Napoca…

- Cu Simona Halep (2 WTA) in tribune, Sorana Carstea (38 WTA) si-a aratat clasa in fata unei adversare inferioare din toate punctele de vedere. Calificarea tricolorelor in aceasta confruntare ar trebui sa fie o formalitate.

- Alexandra Dulgheru rememoreaza victoriile cu Canada din 2015 și atmosfera de la meciuri. Ea crede ca Romania e favorita 70% in intalnirea care incepe maine, la Cluj. In urma cu aproape 3 ani, caștiga doua meciuri de simplu și ajuta imens echipa Romaniei sa invinga Canada in deplasare, la Montreal. Sa…

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns mai multor intrebari ale judecatorilor ICCJ in dosarul Turceni-Rovinari , dupa ce a dat la termenul anterior o declarație in calitatea sa de inculpat in acest caz. Astfel judecatorii au dorit sa afle de la Victor Ponta contextul in care acesta a preluat o mașina…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, le-a vizitat, joi, la antrenament, pe jucatoarele din echipa de Fed Cup a Romaniei, care intalneste in acest weekend Canada, la Cluj-Napoca. “La antrenamentul din aceasta dupa-amiaza, Mister le-a urmarit la treaba pe Irina Begu si Sorana Carstea, s-a fotografiat…

- Parlamentul va continua bunele relații de colaborare cu Polonia. Activitatea Adunarii Parlamentare Republica Moldova – Republica Polona a fost discutata in cadrul unei intrevederi a Copreședintelui Adunarii Parlamentare, Nae-Simion Pleșca cu Ambasadorul Poloniei in Republica

- Atacurile DDoS realizate accidental de autorii de mesaje spam, sabotajul politic și incercarea deținatorilor de botnet-uri DDoS de a face bani din Bitcoin – acestea se numara printre tendințele analizate in raportul Kaspersky Lab pentru cel de-al patrulea trimestru din 2017, realizat pe baza datelor…

- Sorana Cîrstea a declarat, la plecarea spre Cluj-Napoca pentru meciul Fed Cup România - Canada, ca România are destule jucatoare bune, care sa joace. ”România poate face trei echipe de Fed Cup, România nu sta în Simona…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a fost convocata, in premiera, in echipa Romaniei de Fed Cup, urmand sa completeze lotul, dupa ce Simona Halep (locul 2 WTA) nu va putea evolua, din motive medicale, conform declaratiei capitanului nejucator al reprezentativei tricolore, Florin…

- Website-ul de promovare turistica a Romaniei a redevenit activ Portalul de promovare a Romaniei ca destinație turistica, romania.travel, a redevenit activ. Portalul de promovare a României ca destinatie turistica www.romania.travel a redevenit activ, începând de sâmbata,…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…

- Florin Segarceanu, capitanul nejucator al Romaniei, a anuntat lotul cu care va aborda partida din FedCup pe care tricolorele o vor juca impotriva Canadei. Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu si Raluca Olaru vor reprezenta tricolorul in confruntarea din "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.

- In cautarea unei vieți mai bune, Ion Cebotari, impreuna cu sotia si cei 2 copii a emigrat in 2016 in Canada. In prezent, moldoveanul, originar din Nisporeni, studiaza Art scene și Animation la Universitatea Laval din orasul Quebec, Canada. Pe langa cursurile de la facultate isi gaseste timp si pentru…

- Puterea din Venezuela incearca sa profite de tendintele favorabile in randul electoratului si de dezbinarea opozitiei pentru a-i asigura un nou mandat presedintelui Nicolas Maduro, apreciaza AFP. Termenul normal pentru alegeri era in decembrie, ceea ce - arata DPA - ar fi permis negocierea cu opozitia…

- Mii de romani trebuie sa stie asta. Posta Romana face modificari incepand cu data de 1 februarie. Unul dintre cei mai importanti operatori de telefonie mobila din Romania a incetat relatiile contractuale cu institutia, ca urmare a nerespectarii obligatiilor de catre operatorul postal national, a anuntat…

- „O podoaba in centrul Radautiului"„IPSS Mitropolitul Visarion, dorind sa termine biserica inceputa la Radauti de un grup de partizani ai unei organizatii politice dizolvate, s"a adresat Excelentei Sale D-lui Rezident Regal Prof. George Alexianu, pentru a dispune ca primaria ...

- Rusia este din nou cel mai mare exportator mondial de grau, o schimbare care reorienteaza comertul global cu grau in jurul regiunii Marii Negre, amintind de dominatia fostei Uniuni Sovietice in acest domeniu, desi in conditii complet diferite, transmite Bloomberg. Tarile care alcatuiau fosta…

- ”Excelentei Sale, Domnului ambasador Kisaburo Ishii. In nume propriu as dori sa urez bun venit Premierului Japoniei in tara noastra unde mi-as fi dorit sa fi fost primit cu respectul cuvenit de catre autoritatile romane. Imi cer scuze, eu ca cetatean, pentru lipsa de curtoazie a reprezentantilor guvernului”, a…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE. Cutremurul a fost înregistrat la 20:09 ora locala (01:09 miercuri GMT).…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe vine marți la București, aceasta fiind prima deplasare efectuata in Romania de un premier japonez. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Abe se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania.…

- "Cu regret, constatam ca acest document discrimineaza in mod clar presa rusa. Aceasta este un nou atac dus impotriva Rusiei al majoritatii parlamentare. Din punctul nostru de vedere, confirmand angajamentul international privind principiul reciprocitatii, ne rezervam dreptul de a lua masuri", a declarat…

- Artistul canadian, pe numele sau real Abel Tesfaye, s-a declarat 'socat si rusinat' de respectiva fotografie, care a declansat o ampla reactie online. Intr-un tweet, muzicianul in varsta de 27 de ani a scris: 'Sunt socat si rusinat de aceasta fotografie. Ma simt profund ofensat si nu voi mai colabora…

- Un ger naprasnic si un vant taios a pus stapanire pe o treime din regiunea estica a Statelor Unite, aducand temperaturi mult sub cele normale pentru regiune, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Conditiile extreme sunt atribuite unui val arctic masiv care a venit dinspre Canada, dupa cum a explicat…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, o atentionare pentru cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei, dupa ce Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba.

- 2017 a fost un an agitat, cu alegeri in state importante pentru ordinea internationala si cu teste pentru partidele traditionale si Europa de Est. Revista Politico a alcatuit o lista cu castigatorii si pierzatorii de pe scena politica. Castigatorii: Emmanuel Macron Tanarul si carismaticul…

- Dosarul lui Mihai Lucan, medicul acuzat de delapidarea Institutului Urologic si de Transplant Renal Cluj, a pornit de la plangerile lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului, care avea printre atributii convingerea familiilor persoanelor aflate in moarte cerebrala sa doneze organele pentru…

- Un barbat din Canada a fost acuzat de omor calificat, dupa ce si-a ucis sotia si cele doua fiice, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Cadavrele au fost gasite marti, in casa familiei. Crima ar fi avut loc cu doua zile inainte ca trupurile sa fie descoperite. A