- Deputatul ALDE Varujan Vosganian, presedintele filialei iesene a ALDE, a declarat vineri, la Iasi, ca protocolul de colaborare care a fost incheiat intre SRI si PICCJ "arata foarte limpede o intruziune, o agresiune la adresa clasei politice"."In legatura cu aceste protocoale, lucrurile sunt…

- Publicarea protocolului incheiat in 2009 de catre Parchetul general si Serviciul Roman de Informatii (SRI) a declansat un scandal imens in spatiul public. Mai mult, si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si-a pierdut un aliat important in lupta contra politicienilor care nu o mai vor in functie.Citește…

- Publicarea protocolului dintre Parchet si Serviciul Roman de Informatii (SRI) a stranit un scandal imens in spatiul public. Jurnalisti, politicieni sau judecatori au luat foc. Acestia lanseaza acuzatii grave dupa ce au citit acest protocol. Acesta ar fi fost falsificat, o spune analistul economic…

- Fostul presedinte Basescu si-a spus un prim punct de vedere cu privire la protocolul facut public vineri, pe site-ul SRI-ului, si anume cel dintre Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Parchetul General, document datand din 2009 si aprobat de cei doi sefi de institutii de la acea vreme, George Maior…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a desecretizat, vineri, primul protocol dintr-o serie lunga de astfel de documente controversate incheiate cu diverse institutii. Nu mai putin de 65 astfel de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutiile statului.

- "Vai ce chin, ce dor, ce jale jale! S-a publicat protocolul semnat in 2009 intre Ministerul Public si SRI. Din cele 18 pagini ale protocolului, 2 sunt dedicate nominalizarii legilor, ordonantelor de urgenta, hotararilor de guvern si hotararilor CSAT care constituie izvorul continutului protocolului. Si…

- Documentul incalca normele constitutionale si internationale Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, judecatoarea Dana Girbovan, realizeaza o prima analiza dura a protocolului de colaborare dintre SRI si Parchetul General, publicat vineri, 30 martie, dupa desecretizare. Potrivit…

- "Se lucra in echipele comune ori in aceste echipe comune, tintele erau luate de Serviciu in atentia sa. Cheltuielile facute de SRI erau imputabile ca si cheltuieli judiciare, adica intrau in sarcina statului, indiferent daca Serviciile nu gaseau nimic. Un lucru mizerabil e ca Parchetul, cu toate…

- "Astazi SRI a publicat protocolul incheiat cu Parchetul General in 2009. Vor urma in spatiul public multe pareri, interpretari, analize peste analize, comentarii la comentarii si multe apasari de tastatura”, a scris Viziteu pe contul sau de Facebook.Acesta sustine ca unii vor spune ca nu…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.Citește și: DNA da lovitura in dosarul care vizeaza firma unui apropiat…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale. Documentul a fost incheiat pe data de 4 februarie 2009, fiind semnat de Tiberiu…

- Aflat in Timis, liderul ALDE a facut referire la anuntata desecretizare a protocolului dintre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul General. Pana sa se afle ca SRI-ul a publicat, pe site, protocolul de cooperare semnat in 2009, in vremea cand SRI-ul era condus de George Maior, iar Parchetul General…

- Jurnalista Sorina Matei reacționeaza dupa ce Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Aceasta susține ca desi „cercetarea penala este secreta potrivit Codului de Procedura Penala, PG/DNA adica procurorii trebuiau sa…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General. Documentul poate fi citit aici... Societate Politica nationala Stire Stirile zilei

- Vineri in jurul pranzului, Serviciul Roman de Informatii a facut public protocolul incheiat, in 2009, intre Parchetul General, in fruntea caruia se afla actuala sefa a DNA-ului, Laura Codruta Kovesi, si SRI – condus la acea vreme de George Maior. Documentul declasificat a fost postat pe site-ul SRI…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Documentul este semnat de adjunctul SRI Florian coldea si de Tiberiu Nitu, in calitate de prim adjunct al procurorului...

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.

- Serviciul Roman de Informatii prezinta, luni, raportul de activitate pentru anul 2017. Daca presedintele Klaus Iohannis va participa la eveniment, Liviu Dragnea a susținut la Palatul Parlamentului ca nu a primit nicio invitație.„Nu”, a fost raspunsul lui Liviu Dragnea, intrebat fiind daca…

- Confruntat in ultima perioada cu atacuri dure privind existenta unor protocoale de colaborare cu procurorii DNA, Serviciul Roman de Informatii a decis ca prezentarea raportului sa fie facuta in spatele usilor inchise, departe de ochii curiosilor. Astfel ca, dupa un an marcat de scandaluri si dezvaluiri,…

- Ministrul justitiei a primit protocoalele secrete dintre procuratura si SRI Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a confirmat ca a primit de la procurorul general protocoalele clasificate încheiate de Ministerul Public cu Serviciul Român de Informatii. Tudorel Toader…

- Prin comparație cu serviciile secrete din cele mai puternice 10 state membre din NATO, numarul de angajați al SRI este cel mai mare raportat la populația Romaniei. Asta arata o analiza comparativa, realizata de Romania Curata, care releva faptul ca Serviciul Roman de Informații beneficiaza de cel mai…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a desecretiza protocoalele incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, urmand apoi…

- "Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind verificarea anumitor aspecte legate de protocoalele clasificate incheiate intre institutiile judiciare si Serviciul Roman de Informatii, precum si solicitarea ministrului justitiei de demarare a procedurii…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa comunice urmatoarele: Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind verificarea anumitor aspecte legate de protocoalele clasificate…

- Augustin Lazar, procurorul general, a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi va…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a negat ca ar fi fost la ziua vreunui sef din Serviciul Roman de Informatii si a subliniat ca la toate evenimentele la care a participat, organizate de SRI, a fost in calitate oficiala, alaturi de alti multi...

- Pe fondul solicitarii adresate de catre ministrul Justitiei procurorului general Lazar, in privinta desecretazarii eventualelor portocoale intre Ministerul Public, DNA, DIICOT cu Serviciul Roman de Informatii, Eduard Hellvig a stat de vorba cu presedintele forului parlamentar care are atributii de control…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Conform unui comunicat de presa transmis luni dimineata, in baza prerogativelor constitutionale si a competentelor legale, ministrul Justitiei i-a solicitat procurorului general sa comunice daca si cate protocoale secrete au fost incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a solicitat, luni, procurorului general Augustin Lazar desecretizarea protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii...

- Daca vreți sa ajungeți candva sa lucrați la SRI, e momentul sa faceți primii pași. Serviciul Roman de Informații selecționeaza, in aceasta perioada, candidati pentru studii universitare de master profesional, precum și pentru studii de lunga durata.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarâri, încheierea unor protocoale între Serviciul Român de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau între SRI si alte entitati ale statului, a

- Serviciul Roman de Informatii a confirmat ca directorul institutiei, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul DIICOT pentru a da declaratii in dosarul „Black Cube”, dosar deschis in anul 2016 pentru incercari de intimidare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi.

- "Am lansat aceasta initiativa legislativa constatand inutilitatea unei institutii care nu are decat statutul de institutie clientelara. Aceasta Academie a Stiintelor Securitatii Nationale s-a infiintat in 2012 ca Academie de Stiinte Militare, ceea ce era cu totul altceva. Intre timp, prin OUG, si…

- Circa 1.500 de interventii de chirur­gie cardiovasculara se efectueaza anual in spitalul clinic de urgenta „Prof. dr. Agrippa Ionescu“, unitatea spitali­ceasca administrata de SRI (Serviciul Roman de Informatii), unul din centrele specializate si in chirurgie cardiaca. „Datorita faptului…

- Serviciul Roman de Informații a deschis sesiunea de inscrieri la Academia Naționala de Informații, precum și pentru studii de lunga durata la Academia Tehnica Militara, Academia Fortelor Terestre si Universitatea Naționala de Aparare.

- Ambasadorul roman in SUA, George Maior, a declarat, marti, dupa audierea in Comisia SRI, care a durat circa sase ore, ca si a sustinut punctul de vedere in legatura cu legalitatea si felul in care s a transformat Serviciul Roman de Informatii intr o institutie puternica a statului, scrie Digi 24."A…

- George Maior, audiat in Comisia SRI: Consider ca am actionat in spiritul legii George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.…

- Noua misiune de evaluare a MCV: Se cer informatii despre legile Justitiei O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.…

- Italia se confrunta in continuare cu un risc tangibil de atacuri teroriste ale radicalilor si este 'expusa activitatii de propaganda ostila' a gruparii jihadiste Statul Islamic, a avertizat marti serviciul de informatii in raportul sau anual catre parlamentul de la Roma, potrivit Xinhua. Indivizi…

- Fostul sef al Politiei, Bogdan Despescu, sustine ca nu a fost surprins de cercetarea disciplinara declansata odata cu depistarea in luna ianuarie a agentului acuzat de pedofilie, precizand ca detinea date potrivit carora ministrul Carmen Dan dorea sa-l demita de la finalul lui 2017.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si congresmeni republicani au publicat vineri seara un memorandum controversat care contine informatii clasificate, argumentand ca documentul demonstreaza ca FBI foloseste in scop politic investigatia in cazul ingerintelor Rusiei.

- „Adevarul” a descoperit indicii conform carora un document depus de Mihai Lucan la dosarul in care este acuzat de delapidarea cu 1 milion de euro a Institutului de Urologie din Cluj contine informatii false. Documentul, un act de donatie, s-a numarat printre argumentele principale ale Tribunalului Bucuresti…

- Alexandra Cerasela Pana, secretarul general din Ministerul Turismului, apare in documente oficiale ca ofiter in Serviciul Roman de Informatii (SRI) si ocupa mai multe functii de conducere la...