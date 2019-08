Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am nicio legatura. Ne dezicem. Eram departe, nu aveam de unde sti ce se intampla. Din punctul nostru de vedere, ne exprimam compasiunea fata de cele doua familii. As vrea sa pot schimba situatia pentru ca e foarte greu. Ma gandesc ca de partea cealalta e mult mai greu", a declarat Daniela Dinca…

- Daniela Dinca, fiica celui supranumit "monstrul din Caracal" a vorbit despre cazul tatalui sau, dar și despre acuzațiile care i s-au adus de cțtre un afacerist, care a spus ca aceasta ar fi implicata in traficul de persoane.„Nu am nicio legatura. Ne dezicem. Eram departe, nu aveam de unde…

- Nicolae Cilan sustine ca partenerii lui din Italia sunt gata sa depuna marturie in fata autoritatilor in acest sens. Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a fost cercetata pentru furt dupa ce a delapidat farmacia veterinara din Timisoara in care lucra, apoi a plecat in Italia, unde a avut grija de o batrana,…

- Un aradean, fost angajat si partener de afaceri al italianului cu care fiica lui Gheorghe Dinca a avut o relatie de concubinaj si afaceri, sustine ca o stie bine pe femeie, care le-a spus partenerilor sai de afaceri italieni ca, daca vor, le poate face rost de fete.

- Oasele gasite la locuința lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost duse la Institutul Național de Medicina Legala „Mina Minovici" (IML) inca de saptamana trecuta. Specialiștii au transmis prima ipoteza in privința acestora.