Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Dupa ce a dezvaluit relatia stransa de prietenie pe care o avea cu Laura Codruta Kovesi, Sebastian Ghita rupe tacerea si marturiseste, in cadrul unui interviu acordat Antena 3, ca a fost invitat la petrecerea controversata organizata de Gabriel Oprea in noaptea alegerilor prezidentiale din 2009.…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta.

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.Vezi si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul…

- Fostul deputat Sebastian Ghita vine cu noi dezvaluiri si sustine ca Laura Codruta Kovesi a fost la el acasa, la Ploiesti, cu ocazia unui eveniment privat. Tot el lanseaza insa si un atac dur la adresa sefei DNA, despre care spune ca a ajuns "o nemernica, o ucigasa".Acuzatii extrem de GRAVE…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, intr-un interviu acordat Antena 3 a rupt tacerea si a declarat ca dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma a decis sa discute cu avocatii sai si sa depuna o plangere penala. El sustine ca procurorul Augustin Lazar ar trebui sa intervina si sa dovedeasca ca "nu-i…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Gigantul comertului online din China, JD.com isi propune sa atace suprematia Amazon in Europa si sa devina un brand omniprezent la nivelul continentului in „doar cativa ani”, transmite CEO-ul companiei, potrivit Financial Times.

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste duminica, 11 februarie, meciul de baschet masculin dintre BC Athletic si CSM Medias, din etapa a patra a fazei semifinale din Liga 1. Confruntarea incepe la ora 12.00. Pana acum, in aceasta etapa a competitiei, echipa constanteana a inregistrat o victorie 93…

- Intai a fugit Sebastian Ghița. Apoi a fugit Puiu Popoviciu. Apoi a fugit Alina Bica. Apoi a fugit Radu Mazare, dupa ce tovarașii lui, Avraham Morgenstern și Elan Schwartzenberg, deja disparusera din țara. Marko Attila, deputatul ungur, sta la Budapesta, unde DNA nu are jurisdicție. Joi, a plecat din…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca, in cazul in care vointa politica va fi ca procurorii sa nu mai investigheze cazurile de coruptie, Romania se va intoarce in anii 2000, atunci cand „cazurile celebre” erau cele in care politisti de…

- Inca un director trimis in judecata de procurorii DNA Ploiești in dosarul in care este vizat și Iulian Herțanu, cumnatul lui Victor Ponta, dar și fostul deputat Sebastian Ghița, a fost condamnat cu suspendare dupa ce a ales sa...

- La asta nu ne-am fi putut astepta vreodata. Mogulul Dan Voiculescu o apara pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. Nu e nicio gluma. Suparat ca fostul presedinte, Traian Basescu i-a cerut demisia sefei DNA, Voiculescu a reactionat dur. Intr-o postare pe propriul blog,…

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita intr-un dosar disjuns din cel in care sunt cercetati, printre altii, cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Hertanu, omul de afaceri Sebastian Ghita,…

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mita într-un dosar disjuns din cel în care sunt cercetati, printre altii, cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Hertanu, omul de afaceri…

- Dosarul Microsoft. Cel mai rasunator din arhiva DNA a ultimilor 15 ani. Un fel de Perla Coroanei cu care se mandrea șefa DNA, procurorul Laura Codruța Kovesi. Agenții FBI nu-i dadusera un ajutor insemnat in marea ancheta care viza 9 miniștri ai Guvernului Romaniei, așa cum avea sa maruriseasca intr-un…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, susține ca in Dosarul Microsoft in care 6 miniștri au scapat basma curata vina aparține procurorului de caz, Mihaela Iorga Moraru, cea care ”nu lucra ritmic” in acest dosar. Kovesi susține ca aproape doi ani dosarul a stat in sertar, pana in anul 2016,…

- DNA a anunțat, ieri, ca dosarul Microsoft a fost finalizat și ca a fost clasata cauza fața de șapte foști miniștri: Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu.

- Joe Kennedy al III-lea, membru democrat al Camerei Reprezentanților a raspuns la discursul despre Starea Natiunii, ținut marți in zorii zilei de președintele Donald Trump, aducand cateva critici pe larga politicile președintelui.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca o parte dintre inculpati au facut atacuri asupra justitiei, au demonizat procurorii si judecatorii si si-au dat seama ca singura solutie de scapare este aceea de a fugi din tara.

- Fostul premier al Romaniei Victor Ponta va fi citat de instanța suprema pentru a da o declarație de martor in dosarul in care Sebastian Ghița este judecat pentru fapte de corupție in legatura cu intervenții la capii poliției prahovene. La termenul de luni al procesului judecatorii au audiat mai mulți…

- Tribunalul Prahova a prelungit, joi, cu inca 60 de zile, interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a firmelor Asesoft International SA si Teamnet International SA, controlate de fostul deputat Sebastian Ghita.Instanta a admis propunerea formulata de DNA Ploiesti si a dispus…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- A devenit deja un trend ca artiștii din S.U.A. sa il critice pe Donald Trump in videoclipurile și piesele lor, iar Justin Timberlake nu se lasa mai prejos. Artistul a lansat piesa “Supplies” de pe albumul “Man of the Woods“, iar videoclipul regizat de Dave Meyers este la inalțime. La inceputul videoclipului…

- Olguta Vasilescu: Viorica Dancila nu stie mai nimic despre K2 si T14 Vicepresedintele PSD Olguta Vasilescu a precizat, marti, ca a intrebat-o pe Viorica Dancila, in sedinta CExN in care a fost votata ca propunere de premier din partea formatiunii, daca stie unde sunt sediile SRI K2 si T14. Olguta…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi este acuzata, in raportul intocmit de Inspecția Judiciara, ca a obtinut cu mandat perchezitia informatica a opt procurori, dupa o inregistrare audio ajunsa la presa in care ar fi cerut, printre altele, “decaparea premierului”. In actiunea disciplinara inaintata catre Sectia…

- Sectia pentru procurori a CSM decide, marti, daca magistratul DNA Eugen Stoina, care ar fi provocat un accident rutier fiind sub influenta bauturilor alcoolice, va fi revocat din structura de parchet. Cererea a fost inaintata de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Inspectia Judiciara va sesiza astazi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) in legatura cu mai multe abateri care ar fi fost savarșite de Laura Codruța Kovesi, lefa Directiei Nationale Anticoruptie. Dupa analizarea raportului, CSM poate decide fie respingerea documentului, fie adoptarea ...

- Codruta Kovesi acuzata de ”canibalism inchizitorial” de procurorul Mihaiela Iorga. Șefei DNA i se cer despagubiri de 10.000 de euro Procurorul Mihaiela Iorga a cerut, in instanta, despagubiri de 10.000 de euro de la Laura Codruta Kovesi, Marius Iacob si institutia procurorului sef al DNA, pentru perioada…

- Un nou scandal afecteaza imaginea justitiei din Romania. De aceasta data, in prim-plan este chiar sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Aceasta este chemata din nou in judecata din cauza unor spete foarte sensibile.

- Chelsea a remizat cu Norwich, 0-0, in Cupa Angliei. Managerul lui Chelsea, Antonio Conte, i-a raspuns rivalului sau, Jose Moruinho, dupa ce acesta a declarat ca "nu voi suspendat niciodata pentru blaturi". Atac, contraatac. Confruntarea Mourinho - Conte nu se mai termina. ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Elena Udrea lanseaza joi un nou atac pe Facebook impotriva fostului adjunct de la SRI Florian Coldea, a presei si se refera la plecarea din tara a lui Radu Mazare si a lui Sebastian Ghita, in cazul acestuia spunand ca nu exista un interes al fostului sef de la SRI si al justitiei de a-l readuce in tara,…

- La exact un an de la disparitia lui Sebastian Ghita, procurorii DNA din Ploiesti au inceput sa faca primele demersuri catre instanta in dosarul Hidro Prahova, prima ancheta penala care l-a vizat pe deputatul prahovean.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD, relateaza News.ro.

- Procurorii au decis ca nu exista probe sau fapte dupa ce au efectuat cercetari si mai multe audieri. La acea vreme, presedintele PMP, Traian Basescu, declara ca inregistrarile prezentate de Sebastian Ghita sunt reale, dar editate de autor. [citeste si] Sebastian Ghita a prezentat,…

- Deputatul Rovana Plumb, vicepreședinte al PSD și fost ministru delegat pentru Fondurile europene in Guvernul Tudose, a declarat luni ca nu i se pare normal sa se dea o "serie intreaga de declarații" din partea premierului care nu coincid de multe ori cu poziții ale altor colegi de...

- Recepție de Ziua Naționala, la Palatul Cotroceni. Peste 600 de invitați au participat, vineri, la tradiționala recepție oficiala oferita de șeful statului cu ocazia zilei de 1 decembrie. Traian Basescu și Emil Constantinescu, foștii președinți ai Romaniei, s-au aflat printre invitați, iar liderii Puterii…

- Victor Ponta a recunoscut public ca s-a intalnit in locațiile SRI și in via lui Sebastian Ghița cu Laura Codruța Kovesi, șefa DNA. Intr-un interviu acordat Romania TV, fostul prim-ministru a calificat aceste intalniri ca fiind normale, de socializare. Aceste declarații vin sa confirme tot ceea ce a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, despre solicitarea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a demisiona, ca nu este prima data cand seful statului ii cere acest lucru. “Nu este prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Mai pune cate o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia.…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Mumbai (India), dotat cu premii totale de 115.000 dolari, dupa 6-1, 6-1 cu Victoria Rodriguez (Mexic).Ana Bogdan (24 de ani), a doua favorita, dar venita din calificari, a incheiat conturile dupa doar 54…

- Iesire halucinanta a vedetei Romania TV, Victor Ciutacu. Imediat dupa prezentarea unei noi inregistrari incendiare cu cel poreclit Portocala, Ciutacu a avut o iesire fara precedent. Mircea Negulescu spunea ca vrea sa-i bage intr-o celula cu violatori atat pe Ciutacu, dar si pe Sebastian Ghita.Mai…

- Lupta acerba a PSD-ului impotriva șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost pusa sub lupa de fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase. El considera ca actualii lideri ai partidului pe care l-a condus duc un razboi care este o falsa problema.

- Este ilogic sa dai mita de aceeași valoare cu finantarea pe care o primesti în schimb! Asa explica Instanta Suprema achitarea lui Sebastian Ghita în dosarul în care acesta este acuzat ca i-ar fi dat fostului edil din Ploiesti o casa

- „Instanta poate pronunta condamnarea in situatia in care constata, dincolo de orice indoiala rezonabila, din toate probatoriile administrate in cauza, ca fapta exista, constituie infractiune si a fost savarsita de inculpat. In consecinta, daca in urma procesului de interpretare si apreciere a probelor…

- Este razboi total in Justiție și se ataca de pe toate fronturile. Cazul Mihaelei Iorga Moraru a fost indelung dezbatut la toate televiziunile, iar speța este departe de a fi rezolvata. In momentul de fața procurorul DNA este anchetat, culmea, tot de DNA (Ploiești), fiind suspecta de favorizarea faptuitorului…

- N. D. In perioada 15-18 noiembrie, in cadrul proiectului aniversar ”25 de ani de invațamant economic universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești”, Facultatea de Științe Economice organizeaza o serie de evenimente. Astfel, astazi, va fi organizata Sesiunea Naționala de Comunicari Științifice…

- Procuroarea Mihaiela Iorga Moraru este chemata, miercuri, la DNA Ploiești, in calitate de suspect.Pe 27 septembrie, Curtea de Apel București a decis suspendarea ordinului emis de Laura Codruța Kovesi prin care Mihaiela Iorga a fost revocata din funcția de procuror al DNA. Aceasta acțiune vine…