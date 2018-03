Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi inregistrari explozive cu fostul procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Romania TV a prezentat inregistrari care dezvaluie cum Portocala cerea unui sef de la Fisc documente despre romani, fara mandat. Noile inregistrari cu fostul procurorul Mircea Negulescu surprind o discutie…

- Zeci de oameni protesteaza in fața Palatului Cotroceni. Aceștia ii solicita președintelui Klaus Iohannis revocarea imediata a Laurei Codruța Kovesi dupa apariția ultimelor inregistrari și acuzele privind falsificarea de probe la DNA Ploiești. Bogdan Chirieac a comentat actualul protest la…

- Corneliu Bichinet a jignit-o pe Andreea Cosma in Parlament. Deputata PSD (Partidul Social Democrat) Andreea Cosma a precizat ca procurorul Mircea Negulescu a „paradit-o” in sensul ca i-a distrus linistea, cariera, viata si sansa de a avea inca un copil, ca reactie la afirmatiile deputatului PMP Corneliu…

- Andreea Cosma a fost chemata in audienta de ministrul de Interne, Carmen Dan. Sora lui Vlad Cosma a declarat ca a facut un apel public catre ministrul Carmen Dan, susținand ca a primit mesaje de amenințare. „Am fost chemata astazi la ora 10.00 de catre doamna ministru Carmen Dan. Ieri am facut un apel…

- Noi dezvaluiri incendiare despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, ies la iveala. Mai exact, Constantin Ispas, fostul șef al DGA Prahova, a rupt tacerea, luni seara, declarand in direct, la Romania Tv, ca a fost vanat de Negulescu. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair. …

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, intr-o intervenție la Antena3 ca va merge la Cotroceni, pentru a protesta impotriva procurorului Portocala. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvaluirilor din justiție aparute in ultima perioada ca azi, la ora 15.00, va consuma portocale pe dealul Cotroceni.…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, intr-o intervenție la Antena3 ca va merge la Cotroceni, pentru a protesta impotriva procurorului Portocala. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvaluirilor din justiție aparute in ultima perioada ca azi, la ora 15.00, va consuma portocale pe dealul Cotroceni.…

- Scandalul dezvaluirilor din DNA Prahova ia amploare. Deputata PSD, Andreea Cosma, iese la rampa cu noi marturii incendiare despre celebru fost procuror Mircea 'Portocala' Negulescu si seful DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma spune ca cei doi au incercat sa ii intinda o capcana.Citește și: A fost…

- Fostul deputat Vlad Cosma a publicat un comunicat prin care prezinta o transcriere a unei discutii intre procurorul Mircea negulescu si o persoana care trebuia sa-l convinga pe Cosma sa faca denunturi sub identitate protejata. ”Poza pe care am prezentat-o reprezinta dovada faptului ca nu am fost de…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Mircea Negulescu, realizate la scurt timp dupa ce a fost acuzat de Vlad Cosma si Sebastian Ghita ca ar fi fabricat probe in diverse dosare. Exclus din magistratura, procurorul “Portocala” are un traseu pe care il…

- Noi inregistrari exclusive ale unei discuții dintre Vlad Cosma și Mircea Negulescu, difuzate de Realitatea TV! In urma cu aproximativ doi ani, fostul deputat PSD, Vlad Cosma, il informa pe Mircea Negulescu cum are de gand Sebastian Ghița sa „scape” de dosarele penale deschise pe numele sau, facand…

- Romania TV a prezentat miercuri seara alte inregistrari compromitatoare cu procurorii de la DNA Ploiesti. Inregistrari incendiare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma si procurorul Mircea Negulescu au fost prezentate miercuri seara de Romania TV. In aceste noi inregistrari, veti vedea fapte absolut socante:…

- Consiliul Superior al Magistraturii isi va preciza, miercuri, pozitia fata de scandalul declansat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, cercetat de DNA pentru coruptie, a facut publice mai multe inregistrari audio cu procurorii DNA Prahova, Lucian Onea si Mircea Negulescu, care vorbeau despre aranjarea…

- Monica Macovei crede ca, de duminica, de cand au fost difuzate inregistrarile lui Vlad Cosma privind plantarea de probe intr-un dosar DNA, "asistam la o inscenare" ca sa se ajunga la demisia lui Laura Codruta Kovesi. "De duminica incoace asistam la o inscenare facuta tocmai ca sa se ajunga…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova a cutremurat peisajul justiției din Romania! Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova a cutremurat peisajul justiției din Romania! Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3…

- Stelian Tanase, analist politic și scriitor, explica intr-un articol publicat pe blogul sau, in contextul scandalului de la DNA Ploiești, de ce apariția procurorului DNA/Prahova, Lucian Onea nu a facut decat sa adanceasca și mai mult intrebarile legate de tot acest scandal care a pus pe jar justiția…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova trece la un alt nivel. Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3 au fost preluate in…

- "Am fost riddicat de DNA Ploiesti din propriul birou de adjunct al sefului IPJ Prahova, pe 17 august 2015. Am fost luat de grupele antitero ale Jandarmeriei Romane. Lucian Onea avea numartl meu, daca ma apela si ma cita la sediul DNA ma prezentam. Onea a dispus prin mandat de aducere sa fiu redicat...…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora a devenit…

- Comisia SRI,dupa inregistrarile lui Vlad Cosma: Vrem sa stim daca Dragos e angajat SRI Claudiu Manda, sef al Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti ca va trimite o adresa Serviciului prin care va cere detalii despre "Dragos", persoana care apare in inregistrarile facute publice de Vlad Cosma si…

- "Legat de scandalul sau, ma rog, lucrurile aparute in spatiul public in ultimele doua zile, Comisia s-a sesizat si am hotarat sa trimitem catre SRI o solicitare sau o intrebare daca domnul Dragos la care facea referire domnul procuror Portocala este un angajat al SRI si daca da, care era natura relatiilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intoarce de urgenta in tara, din Japonia, dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila i-a cerut sa revina in Romania in contextul scandalului declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu i-a transmis un ultimatum lui Toader, dupa ce acesta va reveni in țar. ”Ori ia niste masuri foarte radicale in cazul scandalului DNA sau isi pune mandatul pe masa”, a spus liderul PSD, la Antena 3. ”Eu spun asa: domnul Tudorel, care a zis ca nu mai…

- ”Unu: foarte curajoși Andreea și Vlad Cosma. Ei sunt victime. Ei nu sunt doamna procuror Moraru, fosta adjuncta și mana dreapta a lui Kovesi. Ei sunt victime. Sunt cei care au fost harțuiți ani de zile, dar au reușit sa treaca peste orice și sa ne arate fața hidoasa a acestor odioși. Ce s-ar…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a vorbit despre presupusa relatie pe care ar fi avut-o cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit ca i-a spus lui Kovesi ce facea Mircea Negulescu la DNA Prahova. Kovesi s-ar fi bucurat ca cel poreclit…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, este acuzat ca a obținut ilegal asfaltarea drumului catre vila sa de lânga Ploiești, dezvaluia în 2017 Incisiv de Prahova și FLUX 24. DNA Ploiești era considerata unitatea de elita a DNA, dar situația a explodat dupa dezvaluirile despre procurorul Mircea…

- DNA Ploiești, unitatea de elita a procurorului-șef Laura Codruța Kovesi, este in centrul unui nou scandal. Actorii principali sunt șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, precum și vestitul procuror „Portocala”, Mircea Negulescu, care, la ora actuala, nu mai face parte din aceasta structura.Citește…

- Ultimele inregistrari cu „faptele de vitejie” ale procurorului DNA, Mircea Negulescu, poreclit de presa „Portocala”, au captat atentia romanilor. Antena 3 si Romania TV au mediatizat ceea ce poate fi subiectul anului, iar ratingurile obtinute au fost pe masura dimensiunii acestei bombe de presa, in…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Doua randuri de dezvaluiri facute ieri in ceasul nopții demonstreaza, de data asta fara nici un fel de echivoc, ca Dirceția Naționala Anticorupție este o instituție cangrenata. Iar cangrena – poate confirma acest lucru orice medic – pentru a nu se generaliza, trebuie extirpata.…

- "Ma numesc Vlad Cosma si am fost ales in 2012 deputat in Parlamentul Romaniei de catre cetatenii judetului Prahova. Doresc sa va vorbesc de lucruri foarte grave. Multe persoane au prezentat in 2017 dovezi despre modalitatea abuziva de lucru a procurorului Portocala. Au urmat dezvaluirile facute de sora…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost obligat sa falsifice probe si ca cei doi, alaturi de politistii judiciari ar fi fabricat dosare,…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin pentru modificarea metodologiei de stabilire a pretului de referinta la gazele naturale in functie de care se vor calcula redeventele datorate bugetului statului de catre producatori, care tine cont…

- Decizia de astazi de excludere din magistratura a fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, l-a facut pe Victor Ponta sa iasa la atac. Fostul premier 'a dat de pamant', pur si simplu, cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, pe care o considera vinovata de mentinerea celui poreclit 'Portocala' in…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a avut o reactie dura dupa ce magistratii din cadrul CSM au decis excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu. Ciutacu sustine ca asteapta acum o explicatie oficiala din partea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, in care sa explice motivele pentru care l-a…

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Andreea Cosma a depus plangere penala impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu, cunoscut drept procurorul Portocala, si a altor patru persoane, ofiteri si subofiteri de politie judiciara in cadul SIF-1.P.J. Prahova, si cere daune in valoare de 1,5 milioane de euro. Deputatul PSD ii acuza pe acestia…

- Andreea Cosma a depus plangere penala impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu, cunoscut drept procurorul Portocala sau Don Juan-ul de la DNA- dupa ce tatalui, mai exact lui Mircea Cosma, fostul președinte al CJ Prahova ii facuse dosar, iar fiicei sale ii trimitea mesaje de amor- si a altor patru…

- O cunoscuta deputata joaca tare. Vrea sa-l distruga pe celebrul fost procuror DNA, Mircea Negulescu, zis și Portocala. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Andreea Cosma a anunțat ca a epus plangere penala impotriva lui Portocala. Aceasta a fost inregistrata chiar la procurorul…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana (22 – 26 ianuarie) , in Romania au fost raportate inca 50 de cazuri noi, confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti. In perioada menționata, in județul Brașov au fost raportate…

- O retea specializata in infractiuni de frauda informatica și fals informatic a fost destructurata de procurorii DIICOT. Timp de doi ani, membrii acesteia au luat credite de la instituții financiare nebancare din Romania folosindu-se de documente false. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. Potrivit…

- Ies la iveala informații noi despre procurorul Mircea Negulescu, cel care nu mai are nevoie de nicio prezentare in peisajul justiției din Romania. Mai exact, acesta a fost demascat la Tribunalul Prahova cum promitea favorizari in schimbul unor denunțuri compromițatoare impotriva procurorilor prahoveni…

- Sunt ”telepatici”, ”portocale”, ”veverițe”, colecționari cu acte in neregula de tablouri... Ei susțin ca au avut in comun și ca i-a unit lupta impotriva corupției și celebrul stat de drept. Toți s-au facut insa remarcați, in peisajul justiției din Romania prin cu totul și cu totul altceva. "Eroii DNA",…