Stiri pe aceeasi tema

- O mare parte din activele Oltchim ar putea fi cumparata de combinatul de produse chimice Chimcomplex Borzești, controlat de Ștefan Vuza, cu aproximativ 128 milioane euro, bani proveniți de la o unitate bancara cu capital rusesc, scrie G4Media.Sursa citata precizeaza ca cea mai mare parte din…

- Finantarea pentru cea mai mare parte a sumei vine de la banca VTB Europe, cu capital rusesc si sediul in Frankfurt (Germania), potrivit documentatiei depuse de Vuza. Banca – mama a VTB Europe este o institutie ruseasca de credit, aflata pe lista bancilor sanctionate de SUA si Uniunea Europeana din cauza…

- Consiliul Concurenței din Romania a dat unda verde companiei Chimcomplex, controlata de afaceristul clujean Stefan Vuza prin intermediul grupului SCR, pentru finalizarea procedurilor de preluare a combinatului Oltchim. Pentru strangerea de capital necesar achiziției Oltchim, Vuza a ”pompat” fonduri…

- Consiliul Concurenței a autorizat tranzactia prin care Chimcomplex SA preia unele active de la Oltchim SA, anunța autoritatea de concurența printr-un comunicat de presa. Chimcomplex SA face parte din grupul industrial roman Serviciile Comerciale Romane, controlat de Stefan Vuza, si activeaza exclusiv…

- "Suntem, sa speram, la cateva saptamani distanta de privatizarea unei companii petrochimice mari, vorbesc despre Oltchim, care a acumulat pierderi de-a lungul anilor. Sper sa se intample in mai putin de o luna, daca nu vor fi probleme", a spus el. Chiritoiu a aratat ca un eventual succes al acestei…

- Administratorii judiciari ai Oltchim, BDO Business Restructuring SPRL si Rominsolv SPRL, au informat Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la prelungirea termenului pana la care Chimcomplex Borzesti poate plati activele.

- Chimcomplex Borzesti, care a castigat licitatia pentru preluarea majoritatii activelor Oltchim Ramnicu-Valcea, este in curs de recrutare a personalului in vederea angajarii acestuia in combinat, proces ce va fi finalizat in etape pana la incheierea tranzactiei.

- Chimcomplex Borzesti, companie care a semnat un acord de preluare a majoritatii activelor combinatului Oltchim, se afla in faza de analiza a ofertelor finale de finantare primite de la institutii de profil straine, a declarat pentru Ziarul Financiar Virgiliu Bancila, vicepresedinte Chimcomplex.