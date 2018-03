Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a actionat dispozitivul exploziv cand a vazut ofiteri de politie indreptandu-se spre masina in care se afla pe o autostrada, in apropiere de Round Rock, o zona din Austin. Agentii FBI au informat ca au deschis o ancheta in acest caz. Barbatul trimisese cel putin patru colete-capcana.…

- Barbatul care a provocat mai multe atacuri cu bomba in Texas s-a sinucis. Suspectul care a provocat mai multe atacuri cu bomba in Austin, Texas, s-a sinucis in interiorul unei mașini, cu un dispozitiv explozibil, miercuri, arata poliția. De cand au inceput atacurile cu bomba, pe 2 martie, anchetatorii…

- Politia din orasul american Austin este in alerta maxima, din cauza unor atacuri in serie comise cu colete-capcana. Doi oameni au murit pana acum in mai multe astfel de incidente petrecute in capitala statului Texas.

- Mai multe pachete cu bomba au ucis doua persoane in ultimele zece zile in Austin, capitala statului Texas, in plina desfașurare a unui mare festival. Experții afirma ca este vorba de profesioniști.

- Explozia unui colet capcana a ranit marti seara un barbat la Austin, in statul american Texas, informeaza Reuters.Initial se parea ca a fost al saselea atentat dintr-o serie, dar autoritatea americana pentru controlul alcoolului, tutunului, armelor de foc si explozivilor (ATF) si Biroul Federal…

- Un barbat a fost ranit grav, miercuri, in orasul american Austin, statul Texas, dupa ce un colet a explodat in interiorul unui centru pentru donatii de bunuri, relateaza site-ul televiziunii ABC News.

- Un angajat al companiei americane de curierat rapid FedEx a fost ranit marti in explozia unui colet-capcana produsa intr-un centru de distributie din Schertz, in regiunea San Antonio din statul Texas, la numai doua zile dupa explozia altui colet-capcana la Austin, capitala acestui

- Atacatorul care trimite bombe prin curierat a facut o noua victima, dupa ce un muncitor FedEx a fost ranit in urma unei explozii produse din cauza unui pachet la un centru de sortare din Texas, SUA. Potrivit Metro , pachetul era de marime medie și a fost detonat pe banda rulanta, intr-o o cladire in…

- Un angajat FedEx a fost ranit dupa ce un pachet cu destinatia Austin ce continea cuie si bucati de fier a explodat intr-un depozit din Texas al companiei de curierat, a anuntat departamentul local de pompieri, citat de Reuters.

- Politia federala americana (FBI) investiga marti in legatura cu o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters, scrie news.ro.Potrivit presei locale, incidentul a avut…

- Politia federala americana (FBI) investiga marti o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti (ora…

- Patru bombe au explodat in ultimele patru saptamani in orasul Austin (statul Texas). Ultima explozie a avut loc duminica, soldandu-se cu ranirea a doua persoane, relateaza Reuters. "Cel mai probabil, este vorba de un individ care comite in serie atacuri cu bomba. Am observat o serie de similitudini…

- Alerta de securitate in Austin, capitala statului Texas dupa ce 2 tineri au fost raniți de explozia unei bombe artizanale. Aceștia au detonat accidental un colet lasat pe marginea drumului intr-un cartier din vestul orașului.

- Explozia s-a produs in zona de sud-vest din Austin. Politistii au confirmat informatiile de pe retelele de sociale legate de aceasta explozie, precizand ca ar fi grav raniti doi barbati de aproximativ 20 de ani. De asemenea, s-au primit informatii despre o serie de explozii intr-o zona invecinata,…

- Vitezoman periculos in trafic. Un barbat s-a filmat in timp ce se deplasa pe o autostrada din capitala Spaniei cu o viteza de 300 de kilometri pe ora. Individul are 39 de ani si era la volanul unei masini de lux in valoare de aproape 125 de mii de euro.

- Un contract care va fi adjudecat marți, 20 martie a.c, arunca in aer CE Oltenia, in contextul in care exista informații ca unul dintre directorii companiei a facut in așa fel incat a fragmentat in 10 loturi serviciile ce urmeaza a fi contractate pentru ca firma unui om de afaceri sa prinda…

- Actrita Angel Giuffria a intampinat o situatie mai putin obisnuita la Conferinta SXSW din Austin, Texas, dupa ce a incercat sa incarce baterie bratului sau bionic la una din prizele amplasate in incinta, transmite Gandul . Mai multi utilizatori de telefoane nu au renuntat la prize, chiar daca au vazut…

- Actrita Angel Giuffria a intampinat o situatie mai putin obisnuita la Conferinta SXSW din Austin, Texas, dupa ce a incercat sa incarce baterie bratului sau bionic la una din prizele amplasate in incinta, transmite Gandul . Mai multi utilizatori de telefoane nu au renuntat la prize, chiar daca au vazut…

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava…

- Actorul de comedie Eddie Murphy, in varsta de 56 de ani, il va juca pe fratele lui Arnold Schwarzenegger si Danny DeVito in filmul „Tripleții”. Vestea a fost confirmata de insuși Schwarzenegger la festivalul SXSW din Austin, Texas. Fostul guvernator anunțase planurile pentru un sequel al filmului, sub…

- Elon Musk a declarat recent ca primele zboruri catre Marte vor avea loc in 2019. ''Cred ca vom putea realiza zboruri scurte in prima parte a anului viitor,'' a declarat Musk in cadrul festivalului South by South West din Austin, Texas.

- Elon Musk a declarat recent ca primele zboruri catre Marte vor avea loc in 2019. ''Cred ca vom putea realiza zboruri scurte in prima parte a anului viitor,'' a declarat Musk in cadrul festivalului South by South West din Austin, Texas.

- Mai multe pachete cu bomba au ucis doua persoane și au ranit alte doua in ultimele zece zile in Austin, capitala statului Texas, in plina desfașurare a unui mare festival. Experții afirma ca este vorba de mana unor profesioniști.

- Politia urmareste traseul crimelor rasiste din Austin, statul american Texas, dupa o serie de trei incidente cu colete care au explodat si care au facut doi morti si mai multi raniti in zece zile.

- Doua persoane au murit și o a treia este grav ranita in urma unei serii de atacuri cu colete-capcana in Austin, Texas. Polițiștii spun ca au gasit o legatura intre doua incidente, dar precizeaza ca nu știu inca care este motivația din spatele atacurilor. Doua persoane au murit și o a treia este in stare…

- Trei explozii in Texas au ucis doi oameni si au ranit doua femei. Deflagratiile au provenit de la trei colete livrate la domiciliile victimelor. Politia spune ca intre cele trei atacuri exista o legatura, transmite CNN. Cele trei explozii au avut loc in Austin, Texas, in momentul in care oamenii au…

- O noua explozie a rasunat luni in Austin, ranind o persoana in acest oras texan unde politia incearca sa stabileasca o legatura intre doua precedente atacuri cu colete capcana, care au ucis doua persoane in zece zile, scrie AFP.

- Un colet cu exploziv a ranit luni o persoana la Austin, in statul american Texas, unde politia stabilise deja o legatura intre alte doua incidente similare, informeaza AFP. Luni dimineata, explozia unui...

- Un colet cu exploziv a ranit luni o persoana la Austin, in statul american Texas, unde politia stabilise deja o legatura intre alte doua incidente similare, informeaza AFP.Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan.…

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava va putea efectua…

- ​Elon Musk spune ca in 2019 vor avea loc primele teste cu nava care in viitor ar trebui sa ajunga si pe Marte si chiar sa duca oameni acolo, pentru a forma o colonie. Visul nebunesc al lui Musk a fost criticat de multi, iar omul de afaceri a admis acum ca termenele pe care le da sunt "optimiste". Musk…

- Codrin Scutaru, fost secretar de stat si consilier al Primului Ministru, a fost numit deputy managing director al sucursalei din Romania a McGuireWoods Consulting, una dintre cele mai importante companii de afaceri publice din SUA "Numirea lui Codrin Scutaru in functia de deputy…

- O persoana necunoscuta a aruncat un dispozitiv exploziv, probabil o grenada de mana, catre cladirea ambasadei SUA in Muntenegru, dupa care atacatorul s-a aruncat in aer, anunta Reuters.Guvernul de la Podgorica a anuntat joi pe contul sau de Twitter ca la o jumatate de ora dupa miezul noptii,…

- Un studiu realizat de neurologii de la University of California pe o perioada de 15 ani pe 1700 de persoane peste 90 de ani arata ca persoanele care au consumat in jur de doua pahare de bere sau vin pe zi au avut cu 18 % mai mici șanse de a muri prematur, scrie Chicago Tribune. In același timp, subiecții…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden s-a folosit duminica de un discurs rostit in Texas pentru a-l critica pe presedintele Donald Trump pentru lipsa de angajament fata de stiinta si cercetare, a informat presa locala, relateaza luni dpa, scrie agerpres.ro. Joe Biden s-a exprimat la Austin…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden s-a folosit duminica de un discurs rostit in Texas pentru a-l critica pe presedintele Donald Trump pentru lipsa de angajament fata de stiinta si cercetare, a informat presa locala, relateaza luni dpa. Joe Biden s-a exprimat la Austin la intalnirea…

- La aproape patru decenii de la moartea actriței Natalie Wood, politia l-a numit pe sotul de atunci al vedetei, Robert Wagner, „persoana de interes” in acest caz. Actrița Natalie Wood a murit in anul 1981 dupa ce s-a inecat, in timpul unei excursii cu vaporul, alaturi soțul ei Robert Wagner. Conform…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a avertizat joi tarile din America Latina sa nu conteze prea mult pe legaturile economice cu China, informeaza Reuters. Intr-un discurs tinut la Universitatea statului Texas din Austin, seful diplomatiei americane a aratat ca "astazi China castiga…

- Cum a scapat cu viata o fetita de cinci ani MUSCATA de un SARPE cu CLOPOTEI Fetita, de 5 ani, se afla cu familia într-un parc natural Longhorn Cavern din Burnet - Texas, când un diamantin occidental, printre cei mai raspânditi serpi cu clopotei din America de Nord,…

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- Cuprins de remușcari, barbatul din Breaza, care a ascuns moartea surorii sale și a dormit timp de un an langa trupul ei neinsuflețit, s-a sinucis. Individul de 58 de ani a incasat pensia de handicap și indemnizația de insoțitor cuvenite femeii, in total 1500 de lei pe luna. In noiembrie, totul a ieșit…

- Carlos Sainz este un caștig pentru Formula 1 și un pilot ce se poate lupta pentru victorii cu un monopost potrivit, acesta reușind multe clasari in puncte in cele trei sezoane in Marele Circ. Pilotul spaniol a terminat sezonul F1 2017 la Renault F1 Team (prima sa cursa cu echipa franceza find in Austin,…

- Individul suspectat ca, in luna februarie, a incendiat Biserica "Sf. Minaldquo; din Constanta este la un pas de internare. Ieri, Judecatoria Constanta a admis sesizarea Centrului de Sanatate Mintala Adulti din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta si a dispus luarea masurii de siguranta…