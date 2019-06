Explozii și manevre periculoase în apus de soare, la Timișoara Air Show 2019. Publicul, mai puțin numeros Organizatorii spectacolului aerian Timișoara Air Show 2019 au demonstrat ca au invațat din greșelile din anii anteriori și au pus la dispoziția publicului locuri suficiente de parcare in apropierea Aeroportului Internațional Timișoara. Zeci de agenți de la Poliția Rutiera au fost și ei in zona pentru ca ambuteiajele de anii trecuți sa nu se mai repete. Și ora aleasa pentru inceperea show-ului, ora 19, a fost inspirata, publicul fiind astfel ferit de canicula din timpul zilei. Cu toate acestea, timișorenii nu au mai venit in numar așa de mare pe aeroport. Totuși, prima defilare a escadrilei… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- A mai ramas o singura zi pana la cel mai mare spectacol aerian din vestul tarii, Timisoara Air Show 2019. Pregatirile sunt deja pe ultima suta de metri pentru mitingul aviatic ce se va desfasura maine seara, incepand cu ora 19.00. Accesul spectatorilor in perimetrul evenimentului va fi permis incepand…

- Aeroportul Internațional Timișoara anunța organizarea spectacolului aerian TIMIȘOARA AIR SHOW 2019, ajuns la a VI-a ediție! Spectacolul aerian este programat pentru data de 15 iunie, de la ora 19.00. Vor putea fi urmarite evoluțiile piloților militari din cadrul Forțelor Aeriene Romane și ale piloților…

- Spre deosebire de ceilalți ani, a VI-a ediție a Timișoara Air Show va incepe pe 15 iunie, de la ora 19, astfel incat amatorii de acrobații aeriene vor avea parte de un spectacol pe cinste, la apusul soarelui. „Vor putea fi urmarite evoluțiile piloților militari din cadrul Forțelor Aeriene…