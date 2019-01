Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, vizitatorii platesc o taxa de oras de 1,5 euro, pentru fiecare noapte petrecuta la un hotel sau apartament inchiriat. Noua masura autorizeaza orasul sa o inlocuiasca pe aceasta cu o taxa de intrare - oricine viziteaza orasul pentru o zi sau cateva ore va trebui, de asemenea, sa…

- Cel putin o persoana a murit in atacul care a avut loc marti asupra sediului Ministerului de Externe al Libiei, informeaza AFP si Reuters, scrie antena3.ro. Focuri de arma si mai multe explozii au fost auzite marti dimineata in cladirea Ministerului Afacerilor Externe din Tripoli, capitala libiana,…

- Un cuplu de americani stabiliți la Nairobi, in capitala Kenyei, au avut proasta inspirație sa-și inchirieze o mașina de teren și sa mearga pe un drum laturalnic. Bryant și Lauren Swenson mergeau pe un drum de langa Maai Mahiu cand au trait șocul vieții. Ei au vazut pe mijlocul drumului o mașina alba…

- Cei mai norocoși curcani din Statele Unite nu vor ajunge anul acesta pe masa, de Ziua Recunoștinței, deoarece au fost grațiați de președintele Donald Trump. Mazare și Morcov, așa cum au fost botezați, au fost cazați intr-un hotel de lux din Washington D.C, inainte de a ajunge la Casa Alba. Inaripatele…

- Erik Solheim, directorul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu, a demisionat marti dupa o serie de controverse generate de costurile deplasarilor sale, au anuntat reprezentantii acestei organizatii, citati de AFP. Fostul ministru norvegian pentru Mediu se afla din iunie 2016 la conducerea…

- In Alba Iulia, in perioada 29 noiembrie – 2 decembrie 2018, cererea pentru locuri de cazare a fost mai mare decat in oricare alta perioada. Din acest motiv, așa cum majoritatea ziarelor și televiziunilor au afirmat, camerele au fost rezervate inca de la finalul anului trecut. Cine dorește sa petreaca…

- Jurnaliștii italieni incep articolul cu descrierea atractiilor din Capitala si pun accent pe viata de noapte – de pilda faptul ca un cocktail costa doar cinci euro. Mancarea este foarte ieftina, dar hainele nu sunt chiar atat de ieftine, electronicele sunt ieftine si ele, in general este destul de…

- Minele Lupeni si Lonea isi vor inceta activitatea de exploatare la sfarsitul anului 2018. Apropierea termenului de inchidere a celor doua mine de carbune din Valea Jiului creeaza tot mai multe controverse.