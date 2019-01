Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane, intre care doi pompieri, au murit, iar alte 50 de persoane au fost ranite in urma unei explozii izbucnite sambata dimineata intr-un cartier centrul al Parisului, au informat...

- Cel putin doua persoane au murit si 30 au fost ranite luni in urma unei explozii cu bomba in apropiere de intrarea intr-un centru comercial din sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, relateaza Associated Press, scrie Mediafax.Bomba a fost gasita in apropiere de ghiseul de bagaje la intrarea…

- Trei persoane au fost ucise și alte 79 sunt date disparute in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul...

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane ar fi murit si alte zece au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne.

- Cel putin 22 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, miercuri, in urma unei explozii izbucnite intr-o uzina chimica din provincia Hebei, aflata in nordul Chinei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anunțat sambata oficialii guvernamentali, citați de Reuters, citat de Mediafax.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite intr-un atac comis intr-o sala de yoga aflata in orasul Tallahassee din statul Florida, a informat seful politiei Michael DeLeo, relateaza site-ul postului CNN.

- Cel putin opt persoane au murit in urma unui grav accident rutier produs marti pe litoralul Marii Moarte, in partea israeliana, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel, preluat de mediafax.Un microbuz a intrat in coliziune frontala cu un vehicul de teren, pe Drumul 90. In urma impactului,…